Kommentar Beim Neubau des Spitals Sursee drängt die Zeit Vor den Sommerferien will der Luzerner Regierungsrat entscheiden, wo das neue Spital Sursee gebaut wird. Warum das so lange dauert, obwohl schon zwei von drei möglichen Standorten analysiert worden sind, ist unklar. Entscheidend ist: keine weiteren Verzögerungen. Alexander von Däniken Drucken Teilen

Wohin soll das neue Spital Sursee kommen? Seit Ende 2021 ist diese Frage wieder offen, weil die Stadt Sursee mit einem Areal im Industriegebiet Münchrüti eine neue Variante ins Spiel brachte. Das federführende Gesundheits- und Sozialdepartement versprach, möglichst schnell Klarheit zu schaffen, da dies im Sinne aller Beteiligten sei. Nun ist klar: Mit einem Entscheid ist erst vor den Sommerferien zu rechnen – also eineinhalb Jahre später.

Diese lange Dauer der Standortanalyse überrascht. Denn mit dem jetzigen Areal an der Spitalstrasse und dem Gebiet Schwyzermatt in Schenkon hat sich die Regierung bereits ausgiebig beschäftigt. Welche neuen Erkenntnisse aus den bereits geprüften Standorten gewonnen werden sollen, um einen «abschliessenden Gesamtvergleich» gewährleisten zu können, geht aus einer aktuellen Stellungnahme der Regierung nicht hervor. Ebenso offen bleibt die Frage, was beim Areal Schwyzermatt so gewichtig sein kann, um die «endgültige Zerstörung von Kulturland» als Ausschlusskriterium auszuhebeln.

Die Zeit drängt. Das jetzige Spital, Teil des Zentrumsspitals Luks und grössten Arbeitgebers der Zentralschweiz, ist sanierungsbedürftig und die veranschlagten Kosten von 250 Millionen Franken werden eher noch steigen. Umso wichtiger wird sein, dass der Regierungsrat den Standortentscheid nicht weiter hinauszögert und den Weg dorthin gut begründet. Was Unsicherheit anrichten kann, zeigt ein Blick nach Wolhusen, wo rund um den eigentlich unumstrittenen Spitalneubau eine Debatte um das Grundangebot entfacht ist.