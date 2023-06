Die Zahl der Asylgesuche steigt in der Schweiz weiter, Bund und Kantone wappnen sich. Ob in Containersiedlungen oder in Armeelagern wie im Luzerner Eigenthal: Wegen des Anstiegs der Zahlen kommt man um temporäre Unterkünfte für Geflüchtete nicht herum. Unverständlich, dass der Ständerat die vom Bundesrat geplanten Asylcontainer mit 3000 Plätzen abgelehnt hat.

