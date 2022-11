Kommentar «Chefsache» Fussballpause fürs Luzerner Parlament? Zuerst die Arbeit, dann die WM Weil die WM-Partie Schweiz-Brasilien während der Session des Luzerner Kantonsrats angepfiffen wird, wird die Sitzung früher beendet. Der Entscheid der Geschäftsleitung steht nun in der Kritik – zu recht. Denn dem Parlament mangelt es nicht an Arbeit, die ausgefallene Zeit hätte kompensiert gehört. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Der Luzerner Kantonsratspräsident Rolf Born (FDP, rechts), hier in einer Partie mit dem FC Kantonsrat gegen den FC Nationalrat im Stade de Suisse, hat zusammen mit der Geschäftsleitung des Parlaments eine WM-Pause beschlossen wegen der Partie Schweiz-Brasilien. Bild Philipp Schmidli/Luzerner Zeitung (Bern, 13. März 2018)

Fussball ist oft auch Politik. So zum Beispiel aktuell bei der Fussball-WM im Wüstenstaat Katar. Bestechung, Tausende tote Stadionbauer, ein umstrittenes Regime, das sich um Menschenrechte foutiert, klimatisch eigentlich untaugliche Bedingungen für diesen Sport. Und dennoch wird der Kern der Veranstaltung, die Fussballspiele, für viele ein Fixpunkt sein. Das muss letztlich jeder für sich entscheiden.

Im Luzerner Kantonsrat jedenfalls gibt es viele Fussballfans, die sich die WM-Spiele der Schweizer Nati anschauen wollen. Zum Beispiel am 28. November, wenn sie um 17 Uhr gegen Brasilien spielt. Weil die Anspielzeit aber nicht mit der Sitzungsdauer des Parlament korrespondiert, hat die Geschäftsleitung den früheren Abpfiff beschlossen: Um 16.30 statt um 18 Uhr. So würden die geneigten Politikerinnen und Politiker nicht in der Session Fussball schauen auf den Laptops. Für Kantonsratspräsident Rolf Born (FDP) ein «vernünftiger» Entscheid.

Immerhin, Kompensationsvarianten wie ein früherer Start am Morgen oder eine kürzere Mittagspause wurden diskutiert. Dass diese aber keine Mehrheit fanden, ist störend, zumal es beim Sitzungsgeld keine Abstriche gibt.

Es würde nun kein Hahn danach krähen, wenn wegen der politischen «Fussball-Fraktion» die eleganteste und einzig richtige Lösung gewählt worden wäre: Zuerst die Arbeit und dann die WM. Wird die Pflicht unterbrochen, wird vor- oder nachgeholt. Zumal es dem Parlament nicht an Geschäften mangelt – im Gegenteil. Und wo Steuergeld drin ist, darf es erst recht nicht anders zu und her gehen als in der Privatwirtschaft. Dort wird Arbeitsausfall in aller Regel kompensiert. Zumindest dort, wo die Bedingungen das Fussballschauen am Arbeitsplatz überhaupt erlauben.

Ist die von der Geschäftsleitungsmehrheit bewilligte Fussballpause im Luzerner Kantonsrat also «skandalös» oder «völlig degoutant», wie es SP die wertet? Nein. Die Wortwahl ist oppositionsrhetorische Stimmungsmache. Und daran ändert auch die Tatsache nichts, dass es nur wenig gute Gründe gibt, mit Begeisterung diese WM in Katar zu verfolgen. Aber die SP hat recht, wenn sie Kritik übt. Mit der Fussballpause hat man es sich gar zu leicht gemacht.