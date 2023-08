Kommentar «Chefsache» Gottlose Schweiz weckt heftige Emotionen Es ist eine Tatsache: Die Religion spielt in der Politik kaum mehr eine Rolle. Warum lässt diese Realität die Gemüter derart hochgehen? Weil die christliche Herkunftsgeschichte unseres Landes in der Gesellschaft noch immer sehr stark verankert und als Wertekanon identitätsstiftend ist. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Eine Kirche? Nein, die Kuppel des 1902 eingeweihten Bundeshauses in Bern mit einem Schweizerkreuz auf der Spitze. Archivbild: Anthony Anex/Keystone

«Wie Gott aus der Schweizer Politik verschwunden ist» – der Titel unserer Berichterstattung vom 29. Juli bewegt viele Leserinnen und Leser nach wie vor, wie Leserbriefe und Zuschriften zeigen. Es muss der Titel sein, der die grossen Emotionen geweckt hat. Denn die breite und differenzierte Aufarbeitung des Themas kann nicht der Grund dafür sein.

Spätestens seit der Umbenennung der CVP zur Mitte steht keine der massgeblichen Parteien mehr für konfessionelle Identitäten ein. Die schwindende Religiosität in der Politik, aber vor allem auch in unserer Gesellschaft, ist eine Tatsache. Allein in den letzten 20 Jahren ist der Anteil derjenigen Personen, die eine Konfessionszugehörigkeit angeben, um knapp 15 Prozent abgesackt. Und dennoch ist mit rund zwei Dritteln noch immer eine komfortable Mehrheit der Bevölkerung einer Konfession zugehörig. Ergo: Für sehr viele Menschen ist Religion wichtig.

Mitte-Präsident Gerhard Pfister sagt: «Mit der Säkularisierung sind die religiösen Orientierungen verschwunden, aber nicht die Fragen nach Identität und gemeinsamen gesellschaftlichen Werten.» Das stimmt. Das christlich-humanistische Werteverständnis steht nicht nur für die Herkunft der Schweizer Demokratie, Kultur und Gesellschaft, sondern ist noch immer identitätsstiftend. Gott und/oder der Glaube an eine höhere Macht sind nicht verschwunden.

«Das Kreuz auf dem Bundeshaus ist aus der Zeit gefallen»: Einigen Leserinnen und Lesern ist auch der Titel zum Bild-Anriss auf der Frontseite der besagten Printausgabe sauer aufgestossen. Faktisch haben sie recht. Denn das gezeigte Kreuz auf der Bundeshaus-Kuppel ist bestimmt nicht aus der Zeit gefallen. Es ist nämlich das gleichschenklige Schweizerkreuz.

Kuppel und eidgenössisches Kreuz sollen als Wahrzeichen Einheit und Einigkeit der schweizerischen Nation symbolisieren. Dies alles auch «unter dem Machtschutze Gottes», wie der katholisch-konservative Entlebucher Bundespräsident Josef Zemp zur Einweihung des Bundeshauses 1902 festhielt. Der Allmächtige ist also doch auch mit von der Partie. Wie viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier das wohl noch wissen?