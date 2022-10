Kommentar «Chefsache» Heult der Wolf, muss der SMS-Alarm subito losgehen Bis zu drei Wochen dauert es nach Sichtung eines Wolfes, damit der Kanton Luzern SMS-Warnungen an die Älplerinnen und Bauern mit ihren Schafen und Ziegen schickt. So sei das Alarmsystem nutzlos, kritisieren Landwirtschaftskreise. Und die Politik fordert weniger Bürokratie – zu Recht. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Ein Wolf ist entlang eines Quartierbachs in Nottwil unterwegs. Video: Leserreporter

Haben Sie heute schon einen Wolf gesehen? Die Frage ist durchaus ernst gemeint. Denn: «Es ist jederzeit und überall mit der Präsenz des Wolfes zu rechnen.» So kommuniziert es die Dienststelle Landwirtschaft und Wald des Kantons Luzern den Nutzierhaltern. In der Tat ist jüngst ein solcher Isegrim doch tatsächlich nachts durch Nottwil spaziert, im mittelländischen Siedlungsgebiet also. Die Sichtung in dieser Region ist bisher einmalig.

Auf die immerwährende Wolfspräsenz verweist der Kanton Luzern jeweils auch im SMS-Warndienst. Dieser wurde lanciert, damit Tierhalterinnen und -halter nach Wolfsichtungen die Herdenschutzmassnahmen für Schafe, Ziegen oder auch Mutterkühe auf alpinen Weiden verbessern können. Bloss: Bis der SMS-Wolfsalarm ausgelöst wird, dauert es zum Beispiel acht, 18 oder 21 Tage.

Ertappt: ein Wolf an der Glaubenbielenstrasse im Grenzgebiet zwischen Luzern und Obwalden, aufgenommen von einer Luchsmonitoring-Fotofalle. Bild: Dienststelle Landwirtschaft und Wald/KORA (9. Juni 2021)

Es dauert also tatsächlich bis zu drei Wochen, bis Älpler und Bäuerinnen «alarmiert» werden. Kein Wunder, dass nun, da die Wolfspopulationen stetig wachsen, das Instrument heftig kritisiert wird. Ein solcher Alarm sei nutzlos, tauge nichts, tönt es aus landwirtschaftlichen Kreisen. Per Vorstoss fordern SVP-, Mitte- und FDP-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier: Es brauche ein schnelleres, praxistauglicheres und weniger bürokratisches Instrument. Und wie reagiert die verantwortliche Dienststelle auf die Kritik? Die Forderung nach einer schnelleren Information sei unverständlich. Alarmiert werde erst bei verifizierten, plausibilisierten oder genetisch nachgewiesenen Wolfssichtungen oder -rissen. Echt jetzt? Wo liegt denn der Nutzen von Warn-SMS, wenn sie Tage oder Wochen zu spät kommen?

Ein Alarmsystem ist zweifellos auch dafür da, um bei drohenden Gefahren vorzukehren. Seien das nun Hagelstürme, Hochwasser oder eben Wolfsrisse. Der Kanton hat zwar recht mit seinem Appell an Tierhalter, dass diese unabhängig vom Warndienst wissen müssten, dass Wölfe jederzeit und überall auftauchen können. Und entsprechend wäre es auch klug, etwa Schutzzäune präventiv aufzuziehen. Nichtsdestotrotz: Wenn ein Alarmsystem notwendig ist, dann muss dieses zwingend auch sehr zeitnah am Ereignis losheulen. Alles andere ist sinn- und nutzlos.