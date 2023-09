Kommentar «Chefsache» «Hornschlittenfreunde Mitte West»? Die Luzerner Wahllistenflut überfordert die Bürgerinnen und Bürger Sage und schreibe 48 Listen und Sublisten stecken in den Wahlcouverts des Kantons Luzern. Das Risiko, damit den Politverdruss zu fördern, ist gross. Wahrscheinlich sogar zu gross. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Die Wählerinnen und Wähler im Kanton Luzern können für die Nationalratswahlen 2023 aus 51 Listen und Sublisten auswählen. Das gabs noch nie und die grosse Zahl sorgt auch für Kritik. Bild Jakob Ineichen (Luzern, 28. 9. 2023)

624 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich in den sechs Zentralschweizer Kantonen den National- und Ständeratswahlen vom 22. Oktober. So viele wie noch nie. Jetzt läuft die heisse Wahlkampfphase. Darum entlädt sich die Nervosität hin und wieder recht heftig. Zum Beispiel, wenn ein Ständeratskandidat in der Zeitung sichtbar mit einem sogenannten Bildquote hervorgehoben wird. «Die LZ macht einseitig Politwerbung!», enerviert sich ein Leser.

Politik ist bekanntlich auch ein Wettbewerb der Ideen und prägnanten Aussagen. Und darüber wird medial berichtet, wenn die Redaktionen dies als relevant für ein breiteres Publikum werten. Unsere Zeitung ist nicht bekannt dafür, die Unausgewogenheit zu pflegen. Im Gegenteil, wie eine neue Erhebung der Universität Zürich zur politischen Positionierung journalistischer Medien bei Volksabstimmungen dieser Tage zeigt.

Die meisten grossen Schweizer Medien sind laut Studie weder an den Polen links und rechts, sondern relativ nahe am Durchschnitt positioniert. Das politische Spektrum, dargestellt auf einer Achse mit den Maximalwerten –100 für links und +100 für rechts, zeigt: Neutral sind etwa SRF (–1) und «20 Minuten» (+1). Und an dieser Position ist auch die Luzerner Zeitung zu finden, mit dem Wert +3 einen Tick rechts vom Nullpunkt.

Zurück zum Wahlkampf: Im Kanton Luzern sind mit dem Wahlcouvert sage und schreibe 48 Listen mit 387 Kandidierenden für den Nationalrat verschickt worden. Eine Gesetzesänderung machte die Listenflut erst möglich. Zählt Quantität mehr als Qualität? Sagen wir es so: Führt die Vielfalt tatsächlich dazu, dass die Wahlbeteiligung nicht weiter sinkt – wohlan. Falls nicht, dann gehört das wieder aufgeräumt. Selbst der Präsident der Mitte, der grössten Partei im Kanton, kritisiert inzwischen die Listenflut. Luzern hat neun National- und zwei Ständeratssitze zu besetzen, nicht 120 Kantonsratsplätze. Wenn man für eine solche Wahl auch noch die Unterlisten «Hornschlittenfreunde Mitte West», «Liberale Monopoly-Ladies Agglo LU» oder «Shötli-Club Junge Neustadt Links» durchkämmen soll, dann führt das rasch zu einer Überforderung der Bürgerinnen und Bürger. Politverdruss sollten wir definitiv nicht auch noch fördern.