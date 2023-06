Kommentar «Chefsache» Ob im Luzerner Kantonsspital oder anderswo: Kompetitive Löhne sind auch künftig nötig Mit einer Marktzulage musste das Luzerner Kantonsspital Löhne im Laborbereich ausstatten, um systemkritische Personallücken zu schliessen. In Zeiten, in denen zunehmend lauter nach Lohngleichheit und -deckelungen gerufen wird, sorgt das für Unmut. Aber: Der Wettbewerbsanteil bei den Löhnen ist unternehmerisch richtig. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Filigranes Arbeiten: Blick ins Tumorzentrum am Luzerner Kantonsspital. Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 4. 4. 2020)

Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Für Arbeitnehmerinnen und -nehmer sind das eigentlich gute Zeiten: Wer gut qualifiziert ist und den Job wechselt, hat nicht nur eine grössere Auswahl, sondern auch bessere Lohnaussichten.

In der Gesundheitsversorgung etwa ist der Fachkräftemangel teilweise so virulent, dass von Arbeitgeberseite erheblich nachgelegt werden muss, um Personallücken schliessen zu können. So geschehen im Luzerner Kantonsspital (Luks): Im systemrelevanten Hämatologie-Labor war zu Jahresbeginn die Personaldecke derart dünn, dass der Dienstbetrieb gefährdet war. Dank einer sogenannten Marktzulage von 13’000 Franken brutto pro Jahr und Vollpensum und weiteren Massnahmen konnten die Lücken rasch geschlossen werden. Dass rund 100 weitere Luks-Labormitarbeitende anderer Bereiche trotz gleicher Funktion und Ausbildung nur die allgemeine Lohnerhöhung von 1,5 Prozent erhielten, sorgte indes für Unmut.

So verständlich dieser Unmut auch ist, so nachvollziehbar sind die Massnahmen der Luks-Unternehmensleitung. Denn könnte sie nicht kurzfristig die Löhne korrigieren, drohten unverantwortbare Lücken bei der Patientenversorgung. Es braucht diesen Spielraum also zwingend.

Lohnpolitisch stehen wir allgemein in Zeiten, in denen primär junge und linke Kreise im Trend immer lauter nach Deckelungen, Glättungen und Vereinheitlichungen rufen. «Gleiche Funktion, gleicher Lohn!» Zudem sind die Löhne von Führungspersonal besonders im Visier, im öffentlich-rechtlichen wie auch im privaten Sektor. Zu Recht? Eine vielsagende Kennzahl hierbei: Die Top-10-Prozent der Verdienenden zahlen fast 55 Prozent der Einkommenssteuern. Gemäss Berechnungen des Instituts für Wirtschaftspolitik (IWP) der Universität Luzern sind das in der Schweiz Einkommen von rund 133’000 Franken oder mehr (Zahlen von 2019).

Die unerklärbaren Lohndifferenzen, etwa zwischen den Geschlechtern, gehören ausgebügelt. Staat und Allgemeinheit profitieren aber zweifellos von Gutverdienenden. Und: Es gibt immer auch Personal, das leistungsbereiter ist als anderes, nicht nur auf Führungsstufe. Dieser Einsatz soll über den Lohn honoriert werden können.