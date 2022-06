Kommentar «Chefsache» Wir alle leiden an Long Covid – der Gemeinschaftssinn schwindet Ausgeprägtes Konsumdenken, Individualisierung der Gesellschaft – es wird immer schwieriger, freiwillige Helferinnen und Helfer zu finden. Die Pandemie hat diese Entwicklung noch verstärkt. Es ist höchste Zeit, dass wir die zu vielen abgetauchten Menschen wieder in den öffentlichen Alltag zurückzuholen versuchen. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Für solche und ähnliche Anlässe wird die Suche nach Freiwilligen zunehmend schwierig: Die Musikgesellschaft Pfeffikon am Zentralschweizer Musikfest 2019 in Hergiswil (NW). Bild: Philipp Schmidli (Hergiswil, 15. Juni 2019).

Mehrere Tausend Aktive und Zuschauer werden an den nächsten beiden Wochenenden erwartet. Das Luzerner Kantonal-Musikfest in Emmen wird ein festfreudiger Ausdruck der Blasmusik im blau-weissen Kanton. Bloss: Bis zuletzt fehlten Helferinnen und Helfer. Dass es mit der Rekrutierung von Ehrenamtlichen derart harzt, hat vor allem auch mit der Pandemie zu tun. Fast zwei Jahre gab’s kaum ein geordnetes Vereinsleben, es herrscht Mitgliederschwund.

Teilnehmen? Gerne! Mithelfen? Lieber nicht. Die These lautet: Je urbaner, umso schwieriger ist es, Freiwillige zu finden. Emmen könnte auch Luzern, Zug, Zofingen, Baden, Winterthur, St. Gallen heissen. Das ist keine neuartige Entwicklung. Individualisierung und Konsumdenken zeitigen bekanntlich negative Folgen für den von Vereinen und Vereinigungen geprägten Schweizerischen Gemeinschaftssinn. Die Bereitschaft zum freiwilligen Engagement schwindet zunehmend. Und die Pandemie hat dies noch beschleunigt.

Drohende Ansteckungsgefahr, Symptome oder einfach nur «ein ungutes Gefühl»: Es ist leider allzu einfach geworden, sich aus Bequemlichkeit auch dann rauszunehmen, wenn das epidemiologisch gar nicht angezeigt ist. Hier wächst eine ungesunde Entfremdung. Viele Menschen gehen regelrecht verloren, weil sie nicht mehr am öffentlichen Alltag teilnehmen. Unsere gesamte Gesellschaft leidet so gesehen an einer zwischenmenschlichen Mutante von Long Covid. Höchste Zeit, dass wir den Gemeinsinn wieder zu stärken versuchen. Zum Beispiel mit Freiwilligenarbeit.