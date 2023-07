Kommentar Covid ist tot – vermeintlich Es gibt kaum mehr Krankheitsfälle zu verzeichnen. Und in den Spitälern sind aktute Covidpatienten weitgehendst verschwunden. Endlich Ruhe also? Leider nein. Wegen Long Covid müssen Mitmenschen weiterhin geschützt werden. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Sie war einmal ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand im Kampf gegen die Verbreitung von Covid: Die Schutzmaske. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. 12. 2021)

Machen wir einen Selbsttest: Wann haben Sie in Ihrem Umfeld letztmals aktiv und ernsthaft über das Coronavirus oder über akute Erkrankungsfälle oder über Schutzmasken diskutiert? Sie erinnern sich nicht spontan? Alles gut. Sie liegen damit gleichauf mit der überwiegenden Mehrheit. Der Grund dafür ist klar: Es gibt kaum mehr Erkrankungsfälle.

Verzeichnete das BAG im Juli letzten Jahres etwa im Kanton Luzern immerhin noch 2000 Ansteckungsfälle pro Woche, ist die Zahl nun auf 6 Fälle geschrumpft. Natürlich, es gibt eine Dunkelziffer, da die Covid-Tests nicht mehr bezahlt werden. Oder weil viele gleichgültig geworden sind in Sachen Ansteckung, da die Symptome schwach sind. Und einige wollen wohl schlicht und einfach nichts mehr wissen vom aufwendigen Test- und Quarantäneregime. Das Virus ist aber nur vermeintlich tot und bekanntlich nie mehr aus der Welt zu schaffen.

Die verschwindend kleinen Ansteckungszahlen und die kaum mehr erwähnenswerte Menge an Akutfällen in Spitälern erklären die herrschende Corona-Gelassenheit oder gar eine gewisse Nonchalance. Fatalistisch und egoistisch wäre es aber, wenn im Krankheitsfall nichts unternommen wird, um die Menschen in der persönlichen Umgebung vor Ansteckung zu schützen. Denn die Krankheit zeitigt in einigen Fällen ernsthafte und teils schwerwiegende Folgen: Bei Long Covid gibt es noch zu viele offene Fragen. Dies zu ignorieren, das wäre fahrlässig.