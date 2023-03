Kommentar Kandidatinnen und Kandidaten für die Luzerner Regierung: Hinschauen reicht nicht Wie ticken die elf Anwärterinnen und Anwärter auf die fünf Sitze in der Luzerner Regierung politisch? Wer das wissen will, muss tief graben. Lukas Nussbaumer Drucken Teilen

Wahlplakate ohne politische Botschaft sind bei den aktuellen Luzerner Regierungsratswahlen die Regel. Ebenso Kandidatinnen und Kandidaten, die ausgesprochen pfleglich miteinander umgehen – für eine Kollegialbehörde nicht per se schlecht. Was es für Wählerinnen und Wähler aber schwierig macht, sind die kaum sichtbaren politischen Unterschiede. Die Kampagnen der aussichtsreichsten Anwärterinnen und Anwärter sind geprägt von der Angst, jemandem auf die Füsse zu treten und so ein mögliches Wählersegment zu verlieren.

Ebenfalls Ausdruck der weichgespülten Kampagnen ist der weitgehende Verzicht auf die Nennung der Rankings von Verbänden und Organisationen – anders als früher. Doch auch das ist erklärbar: Wer betont, von einem Wirtschaftsverband empfohlen zu werden, riskiert Ablehnung in anderen politischen Lagern. Es herrscht ganz offensichtlich die Devise vor: Wer nichts sagt, sagt auch nichts Falsches. Und wer keine politische Aussage macht, schafft sich keine Feinde.

Wer wissen will, für welche Werte die chancenreichsten Kandidierenden einstehen, muss schon weit mehr tun als Plakate betrachten oder Flyer lesen. Auch die wortreichen Umschreibungen der politischen Ziele auf den Webseiten werfen oft mehr Fragen auf, als sie beantworten. Weitaus am erhellendsten sind Podiumsbesuche und persönliche Gespräche. Beides ist mit Aufwand verbunden. Wer sein Recht zu wählen ernst nimmt, kommt allerdings nicht darum herum.