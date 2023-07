Kommentar Fall Haehner: Der Kanton muss künftig genauer hinschauen Beim Skandal um die Arztpraxen von Thomas Haehner agierte der Kanton lange zögerlich und zu zahm. Damit sich ein solcher Fall nicht wiederholt, muss die kantonale Aufsichtsbehörde in Zukunft präziser hinschauen. Jonas Hess Drucken Teilen

Endlich. So dachten wohl viele, als der Kanton Luzern in der Causa Thomas Haehner Anfang Juli durchgriff. Zwei Monate nach der Schliessung des Neuenkircher Ärztezentrums beschlagnahmten die Behörden 10’000 Patientendossiers. Es war bereits der zweite Coup der Dienststelle Gesundheit und Sport (Dige), um dem Arzt mit seinem zweifelhaften Geschäftsgebaren an mehreren Orten der Schweiz das Handwerk zu legen. Kurz davor hatte der Kanton das Aus aller Luzerner Haehner-Praxen per 30. September verfügt.

Das Ärztezentrum Neuenkirch an der Luzernstrasse. Bild: Philipp Schmidli (Neuenkirch, 25. 4. 2023)

Der positiven Entwicklung zum Trotz kann man der kantonalen Aufsichtsbehörde höchstens ein «genügend» attestieren. Zu oft agierte die Dige spät oder zu zahm im regelrechten Arzt-Skandal, den selbst der erfahrene Dienststellenleiter als beispiellos erachtet.

Wenn der Arzt-Skandal ein unschöner Einzelfall bleiben soll, muss die Dige künftig genauer hinschauen. Unvergessen bleibt, als der damalige Gesundheitsdirektor Guido Graf vor laufender Kamera eingestehen musste, dass keine der Haehner-Praxen über eine Betriebsbewilligung verfügt. Dies, obwohl das Instrument exakt dazu dienen sollte, fehlbare Praxisbetreiber frühzeitig stoppen zu können.

Nur auf den ersten Blick gut sieht die Dienststelle auch im jüngsten Fall aus. Patientenakten wurden in Neuenkirch zwar beschlagnahmt, jedoch sind sie veraltet. Wo die aktuellen elektronischen Dossiers gespeichert sind, weiss der Kanton nicht. Auch hier wäre ein präziseres Hinschauen nötig gewesen.