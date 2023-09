Kommentar Die Seetalbahn bleibt leider gefährlich Immer wieder kommt es im Seetal zu tragischen Unfällen, weil dort Bahnstrecke und Kantonsstrasse parallel verlaufen. Warum werden die beiden Fahrbahnen nicht besser getrennt? Martin Messmer Drucken Teilen

Typische Situation bei der Seetalbahn: knapper Abstand zwischen Strasse und Bahntrassee. Bild: zvg

Seit Jahrzehnten gilt die Seetalbahn als hochgefährliche Strecke: Dort verlaufen Kantonsstrasse und Bahntrassee unmittelbar nebeneinander, leider kommt es oft zu schweren Verkehrsunfällen. Erst am Samstag verstarb ein 54-jähriger Mann, dessen Auto nach einem Überholmanöver aufs Bahngeleise geriet und von einem Zug erfasst wurde.

Behörden und Bahn haben vieles getan, um die Strecke sicherer zu machen. So wurde der besonders gefährliche Abschnitt zwischen Emmenbrücke und Waldibrücke mit einer Neubaustrecke durch freies Gelände ersetzt. Zudem wurden die Anzahl der Bahnübergänge reduziert und bestehende besser gesichert.

Ebenfalls haben SBB und Kanton Trennelemente zwischen Gleis und Strasse geprüft. Aufgrund enger Platzverhältnisse jedoch seien solche nicht vorgesehen. Hier ist ein Blick nach Obwalden interessant: Wegen hoher Kosten und ebenfalls aus praktischen Gründen wurde dort jahrelang auf eine Mittelleitplanke bei der Autobahn A8 zwischen Alpnach und Sarnen verzichtet. Immer wieder gab es schwere Unfälle. Seit nach jahrelangem politischem Druck dennoch ein Trennelement montiert wurde, kam es zu keinem einzigen Unfall mit Todesfolge mehr.

Natürlich wären Trennelemente im Seetal nur mit immens grösserem Aufwand realisierbar, so müsste wohl an etlichen Stellen grosszügigere Raumverhältnisse oder gar neue Streckenverläufe geschaffen werden. Dass solche Grossprojekte aber nicht unmöglich sind, wurde mit der erwähnten Neubaustrecke in Emmen schon in den 90er-Jahren bewiesen. Ein neues visionäres Projekt ist aktuell leider nicht in Sicht – die Seetalbahn bleibt eine hochgefährliche Strecke.