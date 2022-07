Kommentar Ein Reklameverbot für politische Themen ist nicht mehr zeitgemäss Die Luzerner Parteien von rechts bis links wollen die kantonale Reklameverordnung anpassen. Eine Forderung, die mehr als legitim ist. Niels Jost Drucken Teilen

Fahnen zu politischen Themen dürfen zeitlich nur begrenzt hängen. Symbolbild: Anthony Anex/Key

In neun Wochen stimmt die Schweiz über die Initiative gegen die Massentierhaltung ab. Bereits jetzt werben in der Zentralschweiz Fahnen für ein Ja oder Nein – was teils illegal ist. Grund sind kantonale oder kommunale Vorschriften über politische Reklamen. In Luzern beispielsweise dürfen solche Fahnen erst sechs Wochen vor dem Urnengang aufgehängt werden.

Ein solches Verbot ist nicht mehr zeitgemäss. Zu Recht fordern daher Luzerner Parteien von rechts bis links eine Anpassung der Reklameverordnung. Denn diese hinkt der Realität hinterher. Es ist längst Usus, am eigenen Balkon oder der Scheune Fahnen zu Abstimmungen oder mit politischen Statements aufzuhängen, selbst wenn der Termin für den Urnengang noch gar nicht bekannt oder schon vorbei ist. Diese freie Meinungsäusserung würde durch eine Liberalisierung des Reklameverbots gestärkt. Ausserdem sind die heutigen Vorschriften für die Polizei kaum umsetzbar. Es ist unverhältnismässig, landauf, landab die Entfernung von Fahnen konsequent anzuordnen.

Eine Liberalisierung bedeutet allerdings nicht die gleichzeitige Tolerierung eines Wildwuchses an Wahl- oder Abstimmungsplakaten. Auf freiem Feld, öffentlichem Grund oder bezüglich Ortsbildschutz sind weiterhin klare Regeln nötig. Gleiches gilt für die Verkehrssicherheit. Luzern hat nun die Chance, auch für andere Zentralschweizer Kantone und Gemeinden aufzuzeigen, wie das funktionieren kann.