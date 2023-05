Kommentar Jetzt konsequent durchgreifen – Fankurve sperren Nach den neuerlichen Ausschreitungen mit Verletzten braucht es Taten statt Worte. Gesperrte Fankurven und personalisierte Tickets gehen in die richtige Richtung. René Meier Drucken Teilen

Chaoten aus dem St.Gallen-Sektor werfen Fackeln in Richtung Anhänger des FC Luzern. Bild: Leserreporter

Pyro-Wurf direkt in die Menge, Steine gegen Polizisten, regelrechte Strassenschlachten: Wüste Szenen trugen sich am Samstagabend um Mitternacht mitten in der Stadt Luzern zu. Es wurde einmal mehr vor Augen geführt, wie real Fangewalt wirklich ist. Es sind Auswüchse, die so niemand sehen will. Die vorläufige Bilanz: sieben Verletzte, darunter zwei Polizisten und eine unbeteiligte Passantin.

Seit Jahren zünden Chaoten in und um Stadien heisse Pyrofackeln und laute Petarden, liefern sich Schlachten mit gegnerischen Ultras und mit der Polizei. Sie verursachen hohe Kosten und binden bei den Polizeikorps jedes Wochenende Hundertschaften.

Nach den jüngsten Geschehnissen sind Konsequenzen unabdingbar. Es braucht Taten statt Worte. Die letzte Woche beschlossene Kaskadenregelung, wonach die Fankurve als Reaktion auf Ausschreitungen beim nächsten Heimspiel gesperrt wird, muss nun entschlossen angewendet werden. Es braucht ein klares Zeichen der Bewilligungsbehörden der Städte und Kantone – und zwar schnell.

Bei den Verschärfungen kommt man auch um personalisierte Tickets nicht mehr herum. Wer sich dagegen wehrt, die Anonymität der Gewaltbereiten schützt, nimmt solche Straftaten weiterhin in Kauf. Der EV Zug hat als einer der ersten Klubs personalisierte Tickets für den Gästesektor eingeführt. Mit Erfolg. Seither wird der Sektor zwar von vielen Fangruppierungen boykottiert, der Problemkern bleibt aber den Spielen fern. Was im Eishockey funktioniert, kann auch im Fussball ein Erfolgsmodell werden.

Der Block der St.Galler trifft auf dem Bundesplatz ein und wirft Fackeln gegen Polizisten und die FCL-Fans. Video: Leserreporter