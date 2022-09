Kommentar Zu wenig Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge: Es bringt nichts, auf die Luzerner Gemeinden Druck auszuüben Luzerner Gemeinden mit zu wenig Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge müssen eine Ersatzabgabe bezahlen. Dieses Bonus-Malus-System sorgt bei den Gemeinden für Unmut. Zurecht, wie unser Autor findet. Reto Bieri Drucken Teilen

Gemeinden, in denen für ukrainische Flüchtlinge nicht genügend Unterkünfte zur Verfügung stehen, müssen eine Ersatzabgabe bezahlen. Das hat der Luzerner Regierungsrat im Juni beschlossen, rund zehn Wochen blieb den Kommunen für die Umsetzung. Nun zeigt sich, dass die Vorgabe zu sportlich war. Ganze 64 (von 80) Gemeinden erfüllen das Aufnahmesoll nicht. Dies, obwohl der Kanton auf anfängliche Kritik reagiert und im August die Erfüllungsquote gesenkt hat, von 90 Prozent auf 75 Prozent.

Bei den Gemeinden ist der Unmut über den Kanton gross. So dauere es zu lange, bis er gemeldete Wohnungen besichtigt. Auch würden Unterkünfte aus nicht nachvollziehbaren Gründen abgelehnt. Zudem kommt das Bonus-Malus-System bei vielen Gemeinden per se nicht gut an. Kein Wunder, denn es stellt sie in gewisser Weise unter Generalverdacht, nicht genügend zu unternehmen. Dabei können sie nichts dafür, dass Wohnraum generell knapp ist, bezahlbarer sowieso. Das unterstreicht die tiefe Leerwohnungsziffer im Kanton Luzern.

Der Kanton will mit dem Ersatzabgabesystem sicherstellen, dass nicht nur er, sondern auch die Gemeinden Wohnraum für Flüchtlinge suchen. Doch Druck kann kontraproduktiv wirken. Der Verband der Luzerner Gemeinden fordert deshalb, das System zu sistieren oder ganz aufzuheben. Gut ist, dass sich die Streithähne mittlerweile an einen Tisch gesetzt haben. Diese Krise können Kanton und Gemeinden nämlich nur gemeinsam meistern.