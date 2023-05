Kommentar Fangewalt: Das Zögern der Behörden sendet ein gefährliches Signal aus Gewalt relativieren statt bekämpfen: Die Sicherheitsverantwortlichen von Städten und Kantonen verpassen es einmal mehr, entschlossen gegen Chaoten vorzugehen. Ihr Zögern ist unverständlich und gefährlich. Christian Glaus Drucken Teilen

Es sind deutliche Worte, welche die oberste Polizeibeamtin der Schweiz gegenüber unserer Zeitung wählt. Sie fühlt sich im Kampf gegen Fangewalt von den Entscheidungsträgern der Kantone und Städte alleingelassen und fordert: «Jetzt müssen griffige Massnahmen her.» Recht hat sie. Gewalt hat in Schweizer Städten nichts verloren, sei dies in Zusammenhang mit Fussballspielen oder wie am 1. Mai am Rande von bewilligten Kundgebungen.

Der bisher schwerste Vorfall dieses Jahres fand am 4. April in Basel statt, als Vermummte nach dem Cup-Halbfinal Sicherheitskräfte attackierten. Es gab Schwerverletzte.

Bezeichnend ist, dass eine Reaktion der Behörden auf diesen Vorfall weiter auf sich warten lässt. Die Sicherheitsverantwortlichen von Städten und Kantonen diskutieren hinter verschlossenen Türen – wie schon seit Jahren – über mögliche Massnahmen, statt mit entschlossenem Handeln aufzuzeigen, dass man es mit dem Kampf gegen Fangewalt ernst meint. Das Zögern sendet ein gefährliches Signal aus; die Chaoten können weiter wüten.

Unverständlich ist, weshalb sich die Behörden so schwer tun. Mögliche Massnahmen sind längst bekannt. Dazu gehören etwa eine Identifikationspflicht oder Stadionverbote für gewaltbereite Gruppierungen. So könnte man die soziale Kontrolle innerhalb der Fankurven stärken und Übeltäter einfacher identifizieren. Was muss noch passieren, damit die Behörden endlich handeln?