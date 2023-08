Kommentar Fast jeder fünfte Ukrainer im Kanton Luzern arbeitet – das ist ein beachtlicher Wert Nicht ganz 20 Prozent der Personen aus der Ukraine im erwerbsfähigen Alter haben einen Job. Das zeigt: Die Integrationsbemühungen tragen Früchte. Jetzt gilt es, nicht lockerzulassen. Dominik Weingartner Drucken Teilen

Der Krieg in der Ukraine dauert an, seit 1,5 Jahren leben zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz. Im Kanton Luzern sind es nicht ganz 3300. Davon sind rund 2000 Personen im erwerbsfähigen Alter, 18,9 Prozent von ihnen gehen einer Arbeit nach. Damit liegt die Erwerbsquote der Personen mit Schutzstatus S in Luzern knapp über dem Durchschnitt der Kantone.

Was auffällt bei diesen Zahlen: Die Zahl der im Kanton Luzern lebenden Ukrainerinnen und Ukrainer geht zurück. Im März waren noch rund 3800 hier ansässig. Weiter ist es beachtlich, dass knapp jede fünfte Person einer Arbeit nachgeht – vor allem, wenn man berücksichtigt, wie hoch die sprachlichen Hürden für Personen aus der Ukraine in der Schweiz sind. Es gibt weitere Faktoren, die es dieser Personengruppe schwer macht, im Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. So sind viele Frauen mit Kindern in die Schweiz geflüchtet. Ist die externe Betreuung von Kindern nicht möglich, ist es schwierig, eine bezahlte Arbeit zu verrichten.

Der Kanton Luzern tut gut daran, bei den Integrationsbemühungen nicht lockerzulassen. Denn ein Ende der Kriegshandlungen in der Ukraine ist nicht in Sicht. Es ist damit zu rechnen, dass viele Geflüchtete für längere Zeit hier bleiben werden. Es ist ein gutes Zeichen, dass das Caritas-Projekt «Starthilfe Arbeitsmarkt» in die Regelstrukturen der zuständigen kantonalen Dienststelle übernommen worden ist. Von einer gelungenen Integration der Geflüchteten profitieren alle.