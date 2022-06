Kommentar Frauen kämpfen für mehr Frauen im Luzerner Kantonsrat – das Problem bleibt allerdings die Regierung Der Frauenanteil im Luzerner Kantonsrat ist so hoch wie nie. Das ist eine erfreuliche Nachricht. Dass es bis zur Gleichstellung aber noch ein weiter Weg ist, zeigt der reine Männerverein im Regierungsrat. Dominik Weingartner Drucken Teilen

2023 soll sich wiederholen, was 2019 so gut funktioniert hat. Der Verein Frauen Luzern Politik, vor den letzten Wahlen als Netzwerk gegründet, will den Frauenanteil im Luzerner Kantonsrat auf 50 Prozent erhöhen. Ein ambitioniertes Ziel, das aber folgerichtig ist. Denn das Parlament ist gar nicht mehr so weit entfernt von dieser Marke. Nicht ganz 40 Prozent der Kantonsrätinnen und Kantonsräte sind Frauen, der Anteil ist so hoch wie nie.

Das ist eine schöne Erfolgsgeschichte. Dass sich der Einsatz lohnt, zeigen die letzten Wahlen, als der Frauenanteil im Kantonsrat gegenüber 2015 um fünf Prozentpunkte angestiegen ist. Gelingt im nächsten Jahr ein ähnlich grosser Sprung, sind die angepeilten 50 Prozent zum Greifen nah. Dass Frauen aus allen Parteien sich vernetzen und versuchen, andere Frauen von einer Kandidatur für ein politisches Amt zu überzeugen, ist ein tolles Engagement, das offenbar Früchte trägt.

Der grosse Wermutstropfen bleibt die Kantonsregierung. Seit sieben Jahren sind nur Männer im mächtigsten Luzerner Politikgremium vertreten. In der Pflicht stehen dabei allen voran die im Rat vertretenen bürgerlichen Parteien, die gezielt Frauenkandidaturen aufbauen sollten. Aber auch die Herren, die schon seit über zehn Jahren in der Regierung sitzen, müssen sich überlegen, ob es nicht an der Zeit wäre, Frauen Platz zu machen. Dass die Hälfte der Bevölkerung in der Luzerner Regierung keine Vertretung findet, ist unzeitgemäss und peinlich.