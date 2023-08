Kommentar Frischer Wind mit zwei Frauen und SP-Rückkehr – jetzt braucht es auch neuen Gestaltungswillen Nach acht Jahren Unterbruch wählen die Stimmberechtigten des Kantons Luzern die SP wieder in den Regierungsrat. Erstmals in der Geschichte sind zwei Frauen in der Exekutive, zudem ziehen gleich drei Neue ein und es gibt einen Generationenwechsel. Ist dieser Neustart eine politische Wende? Die Analyse. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Video: Roman Loeffel

Es war am Ende weniger knapp als gedacht. Mit Ylfete Fanaj kehrt die SP nach acht Jahren zurück in den Luzerner Regierungsrat. Sie distanzierte mit knapp 5400 Stimmen Claudia Huser von der GLP. Wie erwartet komfortabel und vor den beiden Frauen holte Armin Hartmann (SVP) im zweiten Wahlgang vom Sonntag, 14. Mai, einen Sitz. Die SVP als drittstärkste Partei hat ihren Platz nach zwei Legislaturen mit Paul Winiker souverän behauptet. Das fünfköpfige Kollegium ist also wieder komplett. Gleich drei Neue beginnen am 1. Juli, ein echter Neustart.

Eine stabile Mehrheit der Stimmbevölkerung will die SP wieder in der Regierung haben. Das ist Ausdruck für die starke und weit ins mittig-bürgerliche Lager hinein überzeugende Kandidatur von Fanaj. Ihr kommt nun auch die zentrale Rolle einer Brückenbauerin zu: Ihre Partei weg aus der oft kategorischen Opposition auf einen konzilianten Kurs bringen. Die SP-Rückkehr zeigt auch, dass sich die Bürgerinnen und Bürger eine vielfältiger zusammengesetzte Exekutive wünschen. Diesem Wunsch konnte die ebenfalls kompetente Huser mit ihrem linksliberalen GLP-Profil nicht entsprechen. Das Konkordanz-Argument wurde hoch gewichtet, trotz bisher bloss kurzer Dauer dieser Konstellation 2005 bis 2007 und trotz fragwürdigem Nichtangriffspakt zwischen Mitte und SP.

Die frisch gewählte Luzerner Regierungsrätin Ylfete Fanaj (SP) nimmt von ihrer GLP-Kontrahentin Claudia Huser (rechts) die Gratulation entgegen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. 5. 2023)

Die SP-Rückkehr ist nicht Ausdruck eines grundsätzlichen Misstrauens der «alten» Regierung gegenüber. Diese hat einen soliden Job gemacht. Dem Kanton ging es finanziell noch nie so gut. Das Zusammenspiel mit dem Parlament war – trotz verschiedener Rollen – konstruktiv. Schlüsselprojekte wie Tiefbahnhof, Bypass oder zentrale Verwaltung sind aufs Gleis gehievt worden. Hier muss die neue Regierung nahtlos anknüpfen.

Dank Ylfete Fanaj und Michaela Tschuor (Mitte) sind erstmals zwei Frauen in der Regierung. Dass dies keine grosse Sache war, dass gar eine weibliche Mehrheit kandidierte, das ist überaus erfreulich für die Luzerner Politik. Die beiden Frauen sorgen zudem mit Hartmann und dem bisherigen Fabian Peter (FDP) dafür, dass ein Generationenwechsel vollzogen wird. Einzig Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) ist über 50-jährig.

Die beiden neuen Frauen in der Luzerner Regierung: Michaela Tschuor (links) und Ylfete Fanaj. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 14. 5. 2023)

Der Kanton Luzern ist nach wie vor klar bürgerlich geprägt, steht darum keineswegs an einem politischen Scheidepunkt. Der Neustart in der Regierung sorgt aber für frischen Wind. Wichtig ist es nun, kommunikativ offener, proaktiver zu agieren und transparenter zu werden. Und mit Gestaltungswillen und Selbstbewusstsein voranzugehen, zu hinterfragen und mutig alte Zöpfe abzuschneiden. Dass es bei Kurswechseln auch scharfen Gegenwind geben kann, wie etwa bei der Spange Nord, ist unbedingt in Kauf zu nehmen.

Konkret muss die neue Regierung im Sinne von Bürgernähe, Kostenbewusstsein und Nachhaltigkeit hier Akzente setzen: Gesundheitsversorgung mit Fokus auf die Spitallandschaft, Energie- und Klimapolitik, Mobilität, Kooperation mit den Gemeinden, Asylproblem und Sozialsystem. Die finanz-, wirtschafts-, sozial- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen sind gewaltig. Je schneller die neue Luzerner Exekutive als Team funktioniert und Pflöcke einschlägt, umso besser.