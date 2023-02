Kommentar Gegen knappen Wohnraum braucht es Lösungen auf allen politischen Ebenen Mietwohnungen werden knapper und teurer. Das hat verschiedene Ursachen – und muss auch auf verschiedenen Ebenen gelöst werden: vom Bund bis zu den Gemeinden und Verbänden. Alexander von Däniken Drucken Teilen

Es wird eng in der Schweiz. 9 Millionen Menschen werden wahrscheinlich Ende Jahr hier leben. Das sind 2 Millionen mehr als noch vor 30 Jahren. Und das Bevölkerungswachstum hält an: In weiteren 30 Jahren dürften allein im Kanton Luzern eine halbe Million Menschen leben. Sie werden weniger Platz haben als heute. Denn das seit 2014 geltende Raumplanungsgesetz schreibt eine Siedlungsentwicklung nach innen vor, um das Kulturland besser zu schützen.

Doch diese Entwicklungen von Bevölkerungswachstum und dichteren Siedlungen greifen nicht richtig ineinander, wie sich immer deutlicher zeigt. Private Investoren geben für den Wohnungsbau weniger Geld aus, die Leerwohnungsziffer sinkt, die Mietzinsen steigen. Die Folge: Mieterinnen und Mieter müssen immer mehr Geld für die Wohnung ausgeben, was die Haushaltsbudgets neben steigenden Krankenkassenprämien und bei eher stagnierenden Löhnen zusätzlich strapaziert.

Dass jetzt sogar der Hauseigentümerverband Luzern zu einem runden Tisch aufruft, um Lösungen zu diskutieren, ist aussergewöhnlich und Ausdruck der prekären Situation. Solche Diskussionen sind wichtig. Sie müssen aber auch auf allen politischen Ebenen geführt werden – von der Gemeinde bis zum Bund. Letzterer ist für die Zuwanderung und das Raumplanungsgesetz zuständig. Wie viel Spielraum es hier gibt, wird der Bundesrat hoffentlich bald in der Antwort auf zwei Vorstösse liefern, die der Luzerner Ständerat Damian Müller eingereicht hat.