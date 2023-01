Kommentar Gendermedizin-Lehrgang an der Universität Luzern: Ein Beispiel, das Schule machen sollte Lange Zeit spielte die Frau in der medizinischen Forschung eine untergeordnete Rolle. Ein Modul zu Gendermedizin an der Universität Luzern soll das künftige Gesundheitspersonal für die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sensibilisieren. Dafür ist es höchste Zeit. Dominik Weingartner Drucken Teilen

Den Unterschieden zwischen den Geschlechtern mehr Rechnung tragen: Dieses Ziel verfolgt die Universität Luzern mit ihrem Lehrgang Gendermedizin. Das obligatorische Modul soll die Studierenden sensibilisieren, Krankheiten und deren Symptome geschlechtsspezifisch zu betrachten.

Es ist höchste Zeit dafür. Denn beim rasanten Fortschritt der Medizin der letzten hundert Jahre gingen die Frauen allzu oft vergessen. Der männliche Körper galt lange als Norm, Erkenntnisse über ihn wurden auf Frauen übertragen, obwohl es offensichtliche Unterschiede gibt.

Medikamente, die heute zum Standardrepertoire einer Hausapotheke gehören, wurden lange Zeit fast ausschliesslich an Männern getestet – mit der Folge, dass es bei Frauen zu falschen Dosierungen mit üblen Nebenwirkungen kommen kann. Auch Symptome bei akuten medizinischen Ereignissen wie etwa Herzinfarkten sind bei Frauen anders als bei Männern. Die Folge sind mögliche Fehldiagnosen, die lebensgefährlich sein können.

Die Sensibilisierung des künftigen Gesundheitspersonals für diese Problematik ist ein erster Schritt, um diese Ungleichheit zwischen Mann und Frau in der Medizin zu bekämpfen. Notabene profitieren auch Männer von der Gendermedizin. Die Universität Luzern kann wegen ihrer Kleinheit mit einer Pionierrolle glänzen. Es ist zu hoffen, dass das Thema Gendermedizin dank der Erkenntnisse aus Luzern auch an anderen medizinischen Fakultäten der Schweiz an Gewicht gewinnt.