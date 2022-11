Kommentar Jedes Luzerner Kantonsratsmitglied soll so viele Vorstösse einreichen können, wie es will Die nicht in der Luzerner Regierung vertretenen Parteien SP, Grüne und GLP fluten den Kantonsrat mit Vorstössen. Nun will die FDP die Hürden erhöhen. Das ist der falsche Ansatz. Lukas Nussbaumer Drucken Teilen

Noch nie haben die Mitglieder des Luzerner Kantonsrats während einer vier Jahre dauernden Legislatur mehr als 1000 Vorstösse eingereicht. Nun, ein gutes halbes Jahr vor Ende der aktuellen Legislatur, ist diese Grenze bereits übertroffen. Das Gros der Anfragen, Postulate und Motionen stammt von Angehörigen der nicht in der Regierung vertretenen Parteien SP, Grüne und GLP.

Während sich diese drei Fraktionen sowie jene der Mitte gegen höhere Hürden für die Einreichung von Vorstössen aussprechen, fordert die FDP exakt dies. Die Beantwortung und Diskussion belaste die Verwaltung sowie die Milizpolitikerinnen und -politiker zu stark. Für die SVP nähert sich das Parlament mit der aktuellen Vorstossflut einer kritischen Grösse. Dies vor allem deshalb, weil die üblichen Sessionstage für die Beratung der Vorstösse kaum mehr reichen.

Dass viele Vorstösse zu Mehrarbeit und Mehrkosten führen, liegt in der Natur der Sache. Doch Demokratie darf Aufwand verursachen – und von aktiven Parlamentsmitgliedern kann der Kanton nur profitieren. Höhere Hürden sind deshalb fehl am Platz. Auch, weil Nichtregierungsparteien oft nur mit Vorstössen auf ihre Anliegen aufmerksam machen können. Dennoch ist ein Vorschlag der SVP prüfenswert: die Einführung einer beim Bund und anderen Kantonen gängigen Form der Anfrage, die schnell beantwortet, im Rat aber nicht mehr diskutiert wird. So liesse sich Zeit sparen, ohne inhaltliche Hürden aufzubauen.