Kommentar Kanton und Gemeinden haben Gleichstellung im ÖV verschlafen Ende dieses Jahres wird nur ein Bruchteil der Bushaltestellen im Kanton Luzern behindertengerecht umgebaut sein. Dabei hatten die Behörden 20 Jahre Zeit. Dass sie jetzt den Umbau von Haltekanten priorisieren, reicht noch nicht. Alexander von Däniken

Da steigt ein Bus-Chauffeur aus, um für eine Person im Rollstuhl die Rampe aufzuklappen, dort ächzt eine Grossmutter, während sie den Kinderwagen samt Enkel in den Bus hievt und ein Senior mit Gehstock versucht, unbeschadet aus dem Gefährt herauszukommen. Solche Situationen kommen noch immer viel zu häufig vor. Das ist mehr als schade, es ist ab nächstem Jahr auch offiziell diskriminierend.

Denn das Behindertengleichstellungsgesetz schreibt seit 2004 schweizweit einen barrierefreien und autonomen Zugang zum öffentlichen Verkehr vor. Den Verkehrsbetrieben, Kantonen und Gemeinden sind als Übergangsfrist 20 Jahre gewährt worden, um den Auftrag umzusetzen. Die Bilanz bei den Bushaltestellen ist ernüchternd, auch in der Zentralschweiz. Immerhin wird das Ziel in den kleineren Kantonen mehrheitlich erreicht. In Luzern als grösstem Kanton der Region aber besteht grosser Nachholbedarf. Auf Kantonsstrassen werden bis Ende 2023 voraussichtlich nur 129 von 671 Haltestellen hindernisfrei sein, auf Gemeindestrassen nur rund 90 von 400.

Zwar sieht das Gesetz unter dem Titel Verhältnismässigkeit Ausnahmen vor. Doch ein Gerichtsfall aus dem Kanton Freiburg zeigt, dass diese Verhältnismässigkeit enge Grenzen hat: Demnach ist es den Behörden zuzumuten, eine Haltekante auch nur um 6 Zentimeter zu erhöhen. Kantone und Gemeinden sind also gut beraten, sich nicht nur schöne Prioritätenlisten zu basteln, sondern das Versäumte möglichst rasch und umfassend nachzuholen.