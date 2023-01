Kommentar Kirchen müssen transparenter über Steuereinnahmen informieren Immer wieder geraten Kirchensteuern für Unternehmen politisch unter Druck. Die Zentralschweizer Landeskirchen tun gut daran, mehr über Sinn und Zweck der Zwangsabgabe zu informieren. Die Römisch-katholische Kirche Luzern will mit gutem Beispiel vorangehen. Alexander von Däniken Drucken Teilen

Ergibt es Sinn, dass eine Firma Kirchensteuern bezahlen muss? Und wenn ja, wohin muss das Geld fliessen? Es sind Fragen, die alle paar Jahre in den Parlamentssälen der Zentralschweizer Kantone zur Debatte stehen. Ende 2022 reichten zum Beispiel in Schwyz FDP- und SVP-Kantonsräte eine Motion ein, welche die Umwandlung in ein freiwilliges System verlangt. Der Vorstoss ist noch nicht behandelt worden. 2021 diskutierte der Zuger Kantonsrat eine Abschaffung der umstrittenen Steuer, Ähnliches geschah 2014 in Luzern.

Bis jetzt endeten die Diskussionen stets zugunsten der jeweiligen Landeskirchen. Doch Gottvertrauen reicht nicht. Wollen sie auch künftig über die Einnahmen von Unternehmen verfügen, braucht es mehr aktive, transparente Information.

Einen Anfang haben einzelne Landeskirchen wie die Römisch-katholische Luzerns gemacht, indem sie vor knapp zwei Jahren eine Kirchensteuer-Kampagne lanciert haben. Sie klärt auf, wie jeder Kirchensteuer-Franken natürlicher Personen verwendet wird. Vor dem Hintergrund der bisherigen Diskussionen ist es unverständlich, dass die Information der Firmen bislang zu kurz gekommen ist. Immerhin will die Kirche hier nachbessern.

Diesem Beispiel müssen auch die anderen Landeskirchen folgen – über die Konfessions- und Kantonsgrenzen hinweg. Denn angesichts der Austritte von natürlichen Personen steigt die Bedeutung der Einnahmen von Firmen. Deshalb müssen auch die Firmen Klarheit erhalten, wie die Gelder konkret eingesetzt werden.