Kommentar Kita-Chaos im Kanton Luzern ist ein Eigentor für den Wirtschaftsstandort Eltern müssen im Kanton Luzern in der richtigen Gemeinde wohnen, damit das Zweiteinkommen nicht vollständig für die Kita draufgeht. Derweil unterbieten sich einige Tagesstätten mit Dumpinglöhnen. Damit tut sich der Wirtschaftsstandort Luzern keinen Gefallen. Alexander von Däniken Drucken Teilen

Es ist ein unrühmlicher Fakt: Luzern hat als einziger Kanton kein Kinderbetreuungsgesetz. Stattdessen regeln die 80 Gemeinden die familienexterne Betreuung von Kindern im Vorschulalter selbst. Das führt zu absurden Zuständen: Bei Familie A nimmt ein Elternteil eine Teilzeitstelle an und hat abzüglich Kosten für zwei wöchentliche Kita-Tage immer noch mehr Geld auf dem Konto als vorher. Bei Familie B, die in der Nachbargemeinde wohnt, ist das bei gleichen Einkommens- und Familienverhältnissen nicht der Fall. Die zusätzliche Arbeit «lohnt» sich für Familien in der Mehrzahl der Gemeinden nicht.

Das setzt betroffene Eltern unter Druck: Mit dem Zweiteinkommen warten, bis das Kind älter ist? Dann sinken die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Also die Teilzeitstelle annehmen? Dann müssen aber die Kita-Kosten im Haushaltsbudget kompensiert werden. Und längst nicht überall sind Grosseltern zur Stelle, um einen Kita-Tag zu ersetzen.

Das Dilemma lässt sich nur mit ausreichenden Subventionen der öffentlichen Hand lösen. Und mit einer Vereinheitlichung. Mit dieser wäre es auch möglich, die Kita-Dumping-Löhne, die es immer wieder gibt, wirksam zu bekämpfen. Doch der Kanton liess in den letzten Jahren unnötig viel Zeit verstreichen. Mit der Folge, dass sich jetzt die Reformen stauen. Das ist nicht nur für betroffene Eltern und rechtschaffene Kitas stossend. Dem Wirtschaftsstandort Luzern entgehen auch dringend benötigte Fachkräfte.