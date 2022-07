Kommentar Alle Kitas sollen einheitlich finanziert werden Ab August übernehmen in Luzern Kanton und Gemeinden die Kita-Mehrkosten von Kindern im Vorschulalter mit Behinderungen. Eine kantonale Lösung sollte auch bei den anderen Kids gelten. Niels Jost Drucken Teilen

Gute Nachrichten für Eltern von Kindern im Vorschulalter mit Behinderungen: Wollen sie ihren Sprössling in eine reguläre Kindertagesstätte (Kita) geben, übernehmen in Luzern ab August Kanton und Gemeinden die Mehrkosten. Dann tritt nämlich das überarbeitete Volksschulbildungsgesetz in Kraft. Möglich macht’s «Kitaplus».

Eingeführt wurde das Projekt vor zehn Jahren in der Stadt Luzern, es folgten weitere Gemeinden im grössten Zentralschweizer Kanton sowie in Uri, Nidwalden und bald auch in Obwalden.

Dass Luzern die frühe Förderung von Kindern mit Behinderungen mitfinanziert, ist wichtig und richtig – aus mehreren Gründen. Erstens dient dies der Inklusion: Kinder mit und ohne Behinderungen lernen, miteinander umzugehen. Zweitens steigen durch die frühe Förderung die Chancen für Kinder mit Behinderungen, später in der Regelklasse unterrichtet zu werden. Das kommt – drittens – dem Staat zugute, weil keine höheren Kosten für eine Sonderschule anfallen. Viertens erhalten dank der Mitfinanzierung auch Eltern mit geringem Budget Zugang zu einer Kita.

Eine einheitlich geregelte Kita-Finanzierung scheint bei Kindern mit Behinderungen also zu funktionieren. Wieso nicht auch bei allen anderen Kids? Es kann nicht sein, dass jede Gemeinde nach eigenem Gutdünken Betreuungsgutscheine verteilt. Eine kantonale Lösung wäre angebracht.