Kommentar Kliniken müssen transparenter über Zwänge sprechen Die steigenden Zahlen an fürsorgerischen Unterbringungen und Zwangsmassnahmen in psychiatrischen Kliniken sind eine Folge der Politik der letzten Jahre. Auch in der Zentralschweiz. Wenn sich etwas ändern soll, stehen auch die Kliniken in der Pflicht. Alexander von Däniken

Behörden und Ärzte, die Menschen gegen deren Willen in eine psychiatrische Klinik einweisen. Pflegerinnen und Ärzte, die Patienten zwangsweise mit Medikamenten ruhigstellen, am Bett fixieren oder in einem Isolationszimmer einsperren. Das kommt in der Schweiz immer häufiger vor. Auch die Zentralschweiz bildet hier keine Ausnahme, wie sich nun zeigt. Das ist kein Skandal, aber ein ernst zu nehmendes Problem.

Jahrelang ist die Wirkung ambulanter psychiatrischer Angebote unterschätzt worden. Sie schaffen Abhilfe bei akuten Problemen und können bestenfalls verhindern, dass sich eine Krankheit verschlimmert. Doch die wenigen Ambulatorien sind chronisch überlastet. Die Politik schaute zu lange weg. Erst letztes Jahr hat zum Beispiel das Luzerner Kantonsparlament mit einem Planungsbericht auch einem Ausbau ambulanter Angebote zugestimmt.

Seit Jahren laufen die psychiatrischen Kliniken personell am Limit. Zwangsmassnahmen sind in manchen Situationen der einzige Weg, um die Masse an Patientinnen und Patienten bewältigen zu können. Es braucht also bessere Strukturen und mehr Personal. Das gibt es aber nur, wenn die Kliniken transparent und frühzeitig über Probleme und Konsequenzen informieren. Kontraproduktiv ist, wenn eine Klinik Zugersee mehrfach vom Verwaltungsgericht wegen Fehlern bei Zwangsmassnahmen gerügt wird und das herunterspielt, wie unsere Zeitung letzten Sommer berichtete. So verkommt ein ernst zu nehmendes Problem dann doch zum Skandal.