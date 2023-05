Kommentar Für Integration von Geflüchteten braucht es noch mehr Effort Die Erwerbsquoten von vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen im Kanton Luzern stagnieren oder sinken. Politik und Wirtschaft müssen ihren Einsatz verstärken, sonst drohen bald riesige soziale Spannungen. Alexander von Däniken Drucken Teilen

Sie sind in der Regel gekommen, um zu bleiben. Allein über 2200 vorläufig aufgenommene Personen registrierte das Staatssekretariat für Migration Ende 2022 im Kanton Luzern. Aufgrund anhaltender Konflikte in ihrem Heimatland werden die wenigsten ausgeschafft. Definitiv ein Bleiberecht haben per Ende letzten Jahres rund 3000 anerkannte Flüchtlinge. Von den beiden Personengruppen geht weniger als die Hälfte derer, die arbeiten könnten, einer Erwerbsarbeit nach. Tendenz sinkend.

Die kantonale Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen begründet die sinkenden Quoten mit der 2019 eingeführten Integrationsagenda von Bund und Kantonen. In der Agenda kommt der Spracherwerb vor der Arbeit. Gleichzeitig will die Dienststelle vorschnelle Stellenvermittlungen mit prekären Konsequenzen verhindern. Die Strategie ist richtig. Aber das Tempo muss höher sein.

2025 und 2026 jährt sich die europäische Flüchtlingskrise zum zehnten Mal. Dann müssen im Kanton Luzern die Gemeinden für die Sozialhilfe dieser Personen aufkommen, sollten sie keine Arbeit haben. Im Zuge der damaligen Krise hat der Bund dem Kanton Luzern rund 3400 Personen zugewiesen. Eine hohe Zahl, bei der tiefe Erwerbsquoten in zwei Jahren definitiv zu Spannungen zwischen Kanton und Gemeinden führen. Politik und Wirtschaft müssen hier ihre Anstrengungen intensivieren und noch enger zusammenarbeiten. Von gut integrierten Geflüchteten profitieren schliesslich alle.