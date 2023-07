Kommentar Ein Zentralschweizer Pflegestudium ist der richtige Weg Die Zentralschweiz soll ein Fachhochschulstudium für Pflegerinnen und Pfleger erhalten. Im Kampf gegen den Fachkräftemangel kann dies ein wichtiger Baustein sein. Dominik Weingartner Drucken Teilen

Es mehren sich die Initiativen, um dem Fachkräftemangel im Gesundheitswesen entgegenzuwirken. Das ist eine gute Nachricht. Eine weitere Massnahme soll nun die Lancierung eines Fachhochschulstudiums für Pflegende in der Zentralschweiz sein. Das fehlte bisher. Ein solches Bildungsangebot kann ein Mosaikstein sein, um Personal bei der Stange zu halten und so die Fachkräftenot zu lindern.

Man mag einwenden, dass es hierfür andernorts Fachhochschulen gibt. Doch Untersuchungen zeigen: Oft werden Fachkräfte in der Region tätig, in der sie ausgebildet wurden. Darum ist es richtig, diese Studiengänge auch in der Zentralschweiz anzubieten. Zudem verfügt Luzern mit der HSLU und dem Aus-/Weiterbildungszentrum Xund über Institutionen, die dafür prädestiniert sind.

Weiterbildungen sind zudem attraktiv für Arbeitnehmende. Spezialisierungen können sich positiv auf den Lohn auswirken. Auch im Pflegeberuf wird das immer stärker ein Thema. So gibt es im Kanton Luzern bereits Versuche mit sogenanntem Advanced Practice Nursing. Unter diesen Begriff fallen Pflegeexpertinnen, die gewisse Aufgaben von Hausärztinnen und Hausärzten übernehmen können. Die Versuchsergebnisse waren so positiv, dass Luzern das Pilotprojekt ausgeweitet hat.

Gerade die Entlastung der Hausärzte wird zunehmend wichtiger. Denn viele Hausärztinnen und Hausärzte stehen vor der Pensionierung. Wird ein Teil ihrer Aufgaben von gut ausgebildeten Pflegenden übernommen, ist allen gedient.