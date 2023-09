Politik Über Hassnachrichten muss geredet werden Diffamierungen im Politbetrieb nehmen zu. Dafür braucht es zwingend mehr Sensibilisierung – auch für die Tatsache, dass es Frauen häufiger trifft. Das ist nicht nur ein politisches, sondern ein gesellschaftliches Problem. Livia Fischer Drucken Teilen

Wer eine starke Meinung hat und diese in die Öffentlichkeit trägt, dem schlägt oft Gegenwind entgegen. Immer häufiger driftet Kritik in persönliche Beleidigungen ab. Zu beobachten ist das vor allem in der Politik. Frauen trifft es dabei besonders hart. Sie werden nicht nur öfter Opfer verbaler Attacken, sondern auch aufgrund ihrer Optik oder schlicht wegen ihres Frauseins abgewertet. Das ist nicht nur Ausdruck patriarchaler Strukturen, sondern birgt auch demokratische Gefahren. So können derartige Angriffe dazu führen, dass sich weniger Frauen politisch engagieren.

Eine kürzlich veröffentlichte Tamedia-Umfrage bei über 2000 Parlamentsmitgliedern zeigte das Ausmass von Hassnachrichten: Mehr als jede vierte Person kennt sie. Da ist es nur schwierig vorstellbar, dass Luzerner Politikerinnen und Politiker davon grösstenteils verschont sein sollen, wie es mehrere Parteileitungen berichten. Plausibler ist, dass einfach kaum darüber gesprochen wird oder Beleidigungen unter den Deckmantel der Meinungsfreiheit fallen.

Auch ist im Austausch mit Politikerinnen und Politikern spürbar, dass die Toleranz gegenüber Beleidigungen recht hoch ist. Sie sind es sich gewohnt, dass sich Absender im Ton vergreifen – zur Anzeige bringen sie es praktisch nie. Dass sich Betroffene nicht wegen jedem Vorfall in einen Rechtsstreit begeben wollen, ist nachvollziehbar. Es ist aber wichtig, zumindest darüber zu reden. Vorfälle totzuschweigen ist keine langfristige Lösung.