Kommentar Lotteriegelder müssen nach einheitlichen Kriterien – und damit gerecht – verteilt werden Bei der Verteilung der Swisslos-Millionen geht jeder Kanton anders vor. Selbst in der kleinräumigen Zentralschweiz sind die Unterschiede riesig. Mehr Transparenz ist zwingend und dringend nötig. Lukas Nussbaumer

Was dem einen Kanton gemeinnützig und deshalb unterstützungswürdig erscheint, stösst beim anderen auf Ablehnung. Das ist die Realität bei der Verteilung der rund 440 Swisslos-Millionen, welche die Kantone Jahr für Jahr vornehmen.

So erhalten Luzerner Vereine und Stiftungen, die Bahninfrastrukturen restaurieren, aus Schwyz und dem Aargau Geld, während der Kanton Luzern ihre Gesuche ablehnt. Genauso unterschiedlich gehen die Kantone mit der Unterstützung des Kasernenneubaus der Schweizergarde in Rom um: Schwyz greift in den Lotterietopf, Luzern nicht.

Höchst unterschiedlich halten es die Kantone auch mit der Transparenz. Schwyz, Obwalden und Uri weisen ihren Verwaltungsaufwand aus, Luzern, Zug und Nidwalden nicht. Ganz verschieden administrieren die Kantone zudem die Mittelverteilung. Luzern unterhält 18 verschiedene Fonds, Obwalden einen. Und je nach Kanton ist es sehr aufwendig für Vereine, Institutionen oder Privatpersonen, an die Lotteriegelder zu gelangen.

Diese Beispiele zeigen: Bei der Verteilung der Lotteriegelder strapazieren die Kantone den Föderalismus über die Massen. Das ist nicht nur ineffizient, sondern führt auch zu Ungerechtigkeiten. Wer während der Pandemie auf Härtefallhilfe angewiesen war, kann vom Kantönligeist ein Lied singen. Während Corona hoffentlich Geschichte ist, werden die Lotteriegelder weiterhin verteilt. Und das muss künftig zwingend und dringend nach landesweit einheitlichen Kriterien passieren.