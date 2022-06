Kommentar Luzerner Grüne helfen bisheriger Männerregierung Die Luzerner Grünen präsentieren eine Regierungsratskandidatin, die kleine Wahlchancen hat. Damit hilft die Partei der SP – und riskiert gleichzeitig, dass die Luzerner Regierung ein Männergremium bleibt. Lukas Nussbaumer Drucken Teilen

Christa wer? So wird es am Dienstag vielen politinteressierten Luzernerinnen und Luzernern gegangen sein, als sie den Namen der Grünen Regierungsratskandidatin, Christa Wenger, gehört haben. Obwohl die Partei betont, die Wahlchancen des 58-jährigen Mitglieds des Grossen Stadtrats seien gut, ist klar: Wenger gehört nicht zu den Aushängeschildern der Partei. Ebenso klar ist: Eine Wahl der im Kanton Bern aufgewachsenen und in der Stadt Luzern politisch erst seit 2020 aktiven Frau wäre eine politische Überraschung, weil eine Regierungsratskandidatin nur schwer innerhalb von neun Monaten aufgebaut werden kann.

Ist das für die SP, die ihrer Basis drei aus der kantonalen Politik bekannte Frauen vorschlägt, eine gute Nachricht? Ja. Je unbekannter das restliche Feld der Kandidatinnen ist, desto grösser sind die eigenen Wahlchancen. Wobei unbekannt nicht gleichzusetzen ist mit schwach: Christa Wenger hat im Stadtparlament einen überzeugenden Start hingelegt.

Weniger gut ist die Kandidatur der Grünen für das berechtigte Anliegen, wonach die seit 2015 aus Männern bestehende Regierung unbedingt mit einer Frau verstärkt werden soll. Marcel Schwerzmann und Paul Winiker, die ihre Kandidatur im Gegensatz zu Guido Graf, Reto Wyss und Fabian Peter noch nicht offiziell gemacht haben, dürften so noch stärker in Versuchung geraten, erneut anzutreten. Mit guten Chancen – dank Bisherigen-Bonus und einem nur teilweise prominenten Kandidatinnenfeld.