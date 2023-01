Kommentar Luzerner Kantonsrat entscheidet richtig: Kulturförderung muss ganzheitlich betrachtet werden Die Luzerner Regierung will Kulturprojekte finanziell fördern, nicht aber regionale Kulturhäuser. Das sieht die Mehrheit des Kantonsrats anders – zu Recht. Lukas Nussbaumer Drucken Teilen

Im Krienser Museum Bellpark werden auch Masken ausgestellt. Bild: Manuela Jans-Koch (27. Januar 2022)

Alle Luzerner Gemeinden sollen sich verpflichten, mindestens einen Franken pro Einwohnerin und Einwohner pro Jahr an die Förderung von regionalen Kulturprojekten zu zahlen. Die gleiche Summe, also rund 420'000 Franken, soll der Kanton beisteuern.

Dieser Vorschlag der Regierung wurde in Kulturkreisen und bei Politisierenden von links bis rechts gut aufgenommen. Schlecht angekommen ist hingegen die Haltung, die Förderung von Kulturhäusern wie dem Museum Bellpark in Kriens sei weiter Sache der Gemeinden. Die kantonsrätliche Bildungskommission beantragte deshalb, die Botschaft an die Regierung zurückzuweisen.

Exakt so hat das Kantonsparlament entschieden: Das Kulturförderungsgesetz geht zurück an die Regierung. Dies mit dem Auftrag, einen Vorschlag zur Mitfinanzierung von kleinen und mittelgrossen Kulturbetrieben durch den Kanton zu machen. Das ist richtig, Kulturförderung muss ganzheitlich betrachtet werden. Es nützt ja nichts, Projekte zu finanzieren, wenn Kulturhäuser inzwischen mangels Unterstützung der öffentlichen Hand schliessen mussten.

Das Argument der Regierung, die bröckelnde Unterstützung der Gemeinden für Kulturhäuser könne nicht einfach dem Kanton übertragen werden, ist zwar nachvollziehbar. Befremdlich ist aber ihre Drohung, die Überarbeitung des Gesetzes brauche dann viel Zeit. Die Exekutive sollte sich im Interesse der Sache viel mehr rasch um eine Lösung bemühen. Und so den Auftrag des Parlaments umsetzen.