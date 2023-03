Kommentar Luzerner Medizin-Studiengang bewährt sich – jetzt müssen mehr Plätze her Dieses Jahr schliessen die ersten Medizinstudierenden der Universität Luzern ihre Master-Ausbildung ab. Die Verantwortlichen ziehen eine positive Bilanz. Doch mittelfristig muss die Grenze von 40 Studierenden pro Jahrgang nach oben geschraubt werden. Alexander von Däniken Drucken Teilen

Das Gebäude der Universität Luzern beim Bahnhof: Künftig müssen hier mehr Medizinstudierende ein- und ausgehen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. 11. 2022)

Ob in Hausarztpraxen oder mittlerweile sogar in Spitälern: Die Schweiz braucht mehr Ärztinnen und Ärzte. Unsere Region stellt hier keine Ausnahme dar, hat aber mit einem Standortnachteil zu kämpfen. Denn Medizinerinnen und Mediziner lassen sich gerne dort nieder, wo sie studiert und ein Netzwerk aufgebaut haben. Diese Möglichkeit gibt es in Basel, Bern, Lausanne, Genf und Zürich – aber nicht in Luzern. Seit drei Jahren bietet die Universität Luzern in Zusammenarbeit mit der Uni Zürich immerhin einen Masterstudiengang an.

Dieses Jahr sind die ersten 31 von ursprünglich 40 Studierenden für das Staatsexamen zugelassen. Studierende und Verantwortliche ziehen eine positive Bilanz. Der zuständige Prodekan der Fakultät für Gesundheitswissenschaften und Medizin lobt die familiäre Atmosphäre und die motivierten Studierenden. Ein Student schwärmt, das Studium sei «fachlich, organisatorisch und auf persönlicher Ebene absolut top».

Ob nun Hausarztpraxen in unserer Region gerettet werden können, bleibt abzuwarten. Vorerst stehen verschiedene praktische Erfahrungen im Vordergrund. Wichtig ist, dass die Zentralschweiz im Standortwettbewerb um die Ausbildung medizinischer Fachkräfte aufgeholt hat. Nun sollten die Uni Luzern sowie die hiesige Politik schleunigst in Zürich für einen Ausbau der Luzerner Studienplätze weibeln. Selbst wenn sich dereinst alle 40 Studierenden hier niederlassen, wird der Fachkräftemangel nicht entschärft.