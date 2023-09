Kommentar Luzerner Regierung hat richtig gepokert – aber Löhne bleiben auf dem Verhandlungstisch Mit höheren Lohngrenzen für Spitzenverdienende und höheren Minimallöhnen in der kantonalen Verwaltung wird Luzern wettbewerbsfähiger und sozialer. Wie viel das Personal dem Kanton tatsächlich wert ist, wird sich aber noch zeigen. Alexander von Däniken Drucken Teilen

Es sind drei wichtige Schritte vorwärts, die der Kanton Luzern voraussichtlich am 1. März 2024 machen wird. Ab dann gelten ein Mindestlohn von 4200 statt 4000 Franken und höhere maximale Lohngrenzen für Spitzenkräfte. Ausserdem erlaubt ein neues System der Lohnberechnung flexiblere und individuellere Anpassungen.

An der Oktobersession wird der Luzerner Kantonsrat über das Budget für das kommende Jahr befinden – und gibt damit auch den finanziellen Rahmen für Kantonsangestellte vor. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. 6 .2023)

Mit den Plänen, die der Regierungsrat am Montag dem Kantonsparlament vorgelegt hat, pokerte die Exekutive hoch. So war die Erhöhung des Mindestlohns ein Zugeständnis an die Personalverbände und die linken Parteien. Doch SP und Grüne pochten vehement auf höhere Löhne in allen Lohnklassen. Widerstand kam auch von der SVP, welche gegen höhere Spitzenlöhne kämpfte. Letztlich behielt die Regierung um knappe fünf Stimmen aus dem Kantonsrat die Oberhand.

Die Anpassungen dürfen nicht überbewertet werden. Die SP hat bereits angekündigt, mittels Vorstoss um einen noch höheren Mindestlohn zu kämpfen. Ausserdem sind es in erster Linie nicht neue Lohnsysteme, die bestimmen, was die Angestellten am Ende des Monats erhalten. Sondern die Voranschläge des Kantons, die jedes Jahr von der Regierung vorgelegt und vom Kantonsparlament gutgeheissen oder abgelehnt werden. In der Vergangenheit haben immer wieder Sparpakete dringend benötigte Investitionen in das Personal vereitelt. Wie viel wert die Angestellten für Regierung und Parlament tatsächlich haben, wird sich in einem Monat zeigen. Dann steht das Budget für das kommende Jahr auf dem Prüfstand.