Kommentar Massnahmen gegen Lehrer-Mangel sind eine Investition in die Zukunft Eine Befragung zeigt, dass viele Luzerner Lehrpersonen mit dem Lohn oder den Arbeitsbedingungen unzufrieden sind. Ein Massnahmenpäckli soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Fabienne Mühlemann

Der Fachkräftemangel beschäftigt das Bildungswesen derzeit stark, Lehrpersonen werden in der ganzen Schweiz dringend gesucht. Um dem Mangel auf den Grund zu gehen und Massnahmen abzuleiten, hat die kantonale Dienststelle für Volksschulbildung mehr als 3000 Luzerner Lehrpersonen über ihr Befinden im Beruf befragt. Das ist ein wichtiger erster Schritt, um herauszufinden, wo der Schuh drückt.

Neben einigen positiven Seiten des Berufs wurden bei der Befragung etliche negative Punkte genannt: Die Lehrpersonen erfahren zu wenig Wertschätzung, sind unzufrieden mit dem Lohn, ihnen fehlen berufliche Perspektiven und sie sind einer hohen Belastung durch verhaltensauffällige Kinder ausgesetzt. Diese Resultate sind ernüchternd – und trotzdem nicht überraschend. So ist schon länger bekannt, dass viele Lehrpersonen am Limit sind, ein Drittel der Befragten will daher nicht in einem 100-Prozent-Pensum arbeiten. Dass alle Beteiligten – sei es der Kanton oder die Pädagogische Hochschule – Handlungsperspektiven aufzeigen, ist ein gutes Zeichen.

Eine breit abgestützte Arbeitsgruppe wird nun Massnahmen erarbeiten, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Ein Päckli mit Preisschild soll im Herbst an die Luzerner Regierung gehen. Denn es ist klar: Solche Massnahmen werden kosten. Es ist zu hoffen, dass Luzern und andere Kantone gewillt sind, in die Bildung zu investieren. Schliesslich unterrichten die Lehrpersonen die nächste Generation – es wäre eine Investition in die Zukunft.