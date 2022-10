Kommentar Mehr Geld für eine echte Wohnungswahl bei Menschen mit Behinderung Ob im Heim oder in einer hindernisfreien Wohnung: Menschen mit einer Beeinträchtigung dürfen mitbestimmen, wo sie wohnen. Doch die Durchlässigkeit der Angebote wird durch zu strikte Finanzierungsvorgaben oft verunmöglicht. Alexander von Däniken Drucken Teilen

«Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigt die Möglichkeit, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben.» So steht es in der UNO-Behindertenrechtskonvention, welche die Schweiz vor acht Jahren ratifiziert hat. Im Übereinkommen heisst es auch, dass Menschen mit Behinderungen nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben. Die Realität sieht oft anders aus. Entweder mangelt es an geeignetem Wohnraum in der Nähe der Eltern, an ambulanten Möglichkeiten in der Region oder an Plätzen in stationären Einrichtungen.

Eine echte Auswahl ist also nicht die Regel, wie der Leiter einer kürzlich veröffentlichten Studie der Hochschule Luzern kritisiert. Klar ist, dass es an der Durchlässigkeit der Angebote hapert. Jemand mit einer Behinderung soll problemlos und ohne Hindernisse von einer stationären Einrichtung in Luzern in ein ambulantes Angebot im Kanton Uri wechseln können, wo zum Beispiel die Eltern wohnen.

Das setzt ein breites Betreuungs- und Pflegeangebot voraus, aber auch neue Finanzierungsmodelle. Die Institutionen müssen heute in der Regel eine Auslastung von 95 Prozent aufweisen, um kostendeckend zu funktionieren. Das verhindert aber unkomplizierte Wechsel zwischen Wohnformen und Wohnräumen. Hier muss die Politik dringend für Reformen sorgen.