Kommentar Todesstrecke in Malters: Kanton muss dringend noch einmal über die Bücher Auf der Tempo-100-Strecke von Malters sterben regelmässig Menschen, weil die Fahrbahnen nicht durch Mittelleitplanken getrennt sind. Jetzt fordert ein heimischer Politiker den Kanton einmal mehr zum Handeln auf – völlig zu Recht. Lukas Nussbaumer

Auf der Kantonsstrasse zwischen Littau und Wolhusen kommt es regelmässig zu sehr schweren Verkehrsunfällen, bei denen wie zuletzt am Ostersamstag immer wieder Menschen sterben. Andere überleben – und bringen die schrecklichen Bilder nicht mehr aus ihren Köpfen. So geht es auch den Einsatzkräften, die Tote und Schwerstverletzte aus den Autowracks schneiden müssen.

Wären die beiden Fahrbahnen auf der Tempo-100-Strecke durch Mittelleitplanken getrennt, könnten viele Unfälle verhindert werden, glauben Luzerner Kantonsrätinnen und Kantonsräte von links bis rechts. Sie waren bis jetzt allerdings in der Minderheit. Erfahrungen aus dem Kanton Obwalden könnten nun aber weitere Politikerinnen und Politiker zu einem Umdenken führen. Seit der Bund auf der A 8 in Alpnach nach immer grösserem politischen Druck provisorische Mittelleitplanken installierte, gab es keine Toten mehr. Vor 2014 starben zwischen Alpnachstad und Sarnen fast jährlich Menschen.

Auf der Todesstrecke von Malters hat der Kanton bis jetzt keine Mittelleitplanken verbaut. Auch deshalb, weil es ihm in einem 2015 in Auftrag gegebenen externen Gutachten nicht empfohlen wurde. Zudem betont das Baudepartement, die Unfallzahlen hätten nach einigen im Jahr 2016 ausgeführten Massnahmen abgenommen. Dem Kanton Nichtstun vorzuwerfen, wäre also falsch. Dennoch sollten die Behörden eine Trennung der Fahrbahnen, wie sie in Alpnach sehr wirksam ist, noch einmal in Erwägung ziehen.