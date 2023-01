Kommentar Luzerner Parteien sollen sich besser um ihre älteren Wählerinnen und Wähler kümmern Die Generation der über 60-Jährigen spielt bei den Luzerner Parteien eine unbedeutende Rolle. Dabei ist diese Altersgruppe bei Urnengängen am fleissigsten. Höchste Zeit, dass die Parteien den älteren Wählerinnen und Wählern mehr Beachtung schenken. Lukas Nussbaumer Drucken Teilen

Die 60- bis 80-Jährigen beteiligen sich rund doppelt so stark an Urnengängen wie die 18- bis 30-Jährigen. Das zeigt eine Statistik der Stadt Luzern aus dem letzten Jahr. Umgekehrt proportional zum Fleiss der Generation 60+ ist ihre Bedeutung in den Parteien. Eigene Websiten? Fehlanzeige oder Auftritte wie vor 20 Jahren. Dank oder Lob von Parteiverantwortlichen bei der Präsentation von Listen und bei Analysen nach Wahlen? Kaum. Gerühmt werden dafür die Nachwuchssektionen, von denen jede Partei glaubt, die aktivste zu haben.

Nun lässt sich einwenden, die Parteien müssten jene Altersgruppen pflegen, bei denen Potenzial vorhanden ist. Also die Jüngeren. Im Umkehrschluss bedeutet das dann: Die Seniorinnen und Senioren brauchen keine besondere Aufmerksamkeit, sie wählen ja sowieso. Das mag früher richtig gewesen sein. Doch die heute sehr aktive Generation von Rentnerinnen und Rentner ist für weit mehr empfänglich als für ein Seniorenzmorge. Zum Beispiel für gute Argumente, vorgebracht in zeitgerechten Formaten.

Wenn die Mitte ihrer älteren Anhängerschaft nun mit der Gründung einer Dachorganisation mehr Beachtung schenkt, tut sie das Richtige. Die anderen Parteien können sich von diesem Engagement eine Scheibe abschneiden. Das heisst selbstredend nicht, dafür die jüngeren Mitglieder zu vernachlässigen. Schafft es eine Partei, alle Altersgruppen anzusprechen, sind ihre Erfolgsaussichten am grössten.