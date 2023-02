Kommentar Pionierrolle und doch im Trend Die Zentralschweiz ist um ein interessantes Konzerthaus reicher: In Vitznau eröffnet ein neuer Saal, der vornehme Repräsentation mit Hightech verbindet. Urs Mattenberger Drucken Teilen

Der neue Kammermusiksaal ist angegliedert an das Hotel «Das Morgen» in Vitznau. Bild: Ralph Feiner

Der neue, 35 Millionen Franken teure Konzertsaal mit 279 Sitzplätzen im Hotelkomplex «Das Morgen» in Vitznau scheint die hochgesteckten Erwartungen in staunenswerter Weise zu erfüllen: Mit einer Ausstattung, die sich für klassische Konzerte ebenso empfiehlt wie als Forschungslabor, als das der geplante Campus für Aus- und Weiterbildung auch gedacht ist.

Allerdings haben in den letzten Jahren bereits mehrere hochwertige Konzertsäle den kulturellen Radius von Luzern bis in die Zentralschweiz erweitert. Und die Konzerthalle in Andermatt wie die Konzertsäle der Musikhochschule und des Luzerner Sinfonieorchesters (beide auf dem Kampus Südpol auf Krienser Boden) sind von den Dimensionen her mit dem neuen Kammermusiksaal in Vitznau direkt vergleichbar.

Damit liegt der neue Saal zwar im Trend, aber ob er in dieser Konkurrenz zum peripheren Hotspot werden kann wie die Konzerthalle in Andermatt, ist ungewiss. Wirklich einzigartig ist, wie der neue Kammermusiksaal vornehme Repräsentation mit Hightech verbindet. In einer Zeit, in der neue, auch digitale und Hybridformate immer wichtiger werden, könnte «Das Morgen» in diesem Bereich eine Pionierrolle spielen, die heute im Raum Luzern kein Player wahrnimmt. Kommt hinzu, dass der Saal auch kommerziell genutzt werden soll, etwa für Firmenevents oder Hochzeiten. Dafür dürfte die traumhafte Lage am See ein entscheidender Vorteil sein.