Kommentar Prämien gleichen sich an – Einheitskrankenkasse rückt näher Die Krankenkasse Luzerner Hinterland ist auch nächstes Jahr die günstigste in der Region. Doch der Vorsprung schmilzt. Wie lange lässt sich der Scheinwettbewerb in der obligatorischen Grundversicherung noch rechtfertigen? Alexander von Däniken Drucken Teilen

Bis Ende November ist noch Zeit, um die Grundversicherung der Krankenkasse zu wechseln. Noch ist das Sparpotenzial gross. Aber die Differenz zwischen «günstigen» und «teuren» Kassen wird stetig kleiner. Das ist politisch auch so gewollt, wie der Chef der Krankenkasse Luzerner Hinterland erklärt. Die «Jagd auf gute Risiken» soll verschwinden. Das Instrument dazu heisst Risikoausgleich – und sorgt dafür, dass keine Kasse aufgrund ihrer Kundschaft Vor- oder Nachteile hat.

Geht der Trend der sich angleichenden Prämien weiter, dann stellt sich unweigerlich die Frage: Warum braucht es über 50 Krankenkassen, die per Gesetz in der Grundversicherung dasselbe anbieten müssen, aber sich preislich immer seltener unterscheiden? Unser Land leistet sich einen teuren Scheinwettbewerb zu einer Zeit, in der die Prämienlast kontinuierlich steigt. Allein auf nächstes Jahr werden die Prämien schweizweit durchschnittlich 6,6 Prozent teurer.

Das Einführen einer Einheitskrankenkasse muss vor diesem Hintergrund neu diskutiert werden. 2014 scheiterte das Anliegen beim Schweizer Stimmvolk noch klar mit fast 62 Prozent Nein-Stimmen. Damals betrug aber die Prämie für Erwachsene noch durchschnittlich 264.33 Franken, nächstes Jahr werden es 397.20 Franken sein. Pro Monat. Bei einem neuen Anlauf müsste gewährleistet sein, dass eine Einheitskasse die Leistungen gut kontrolliert – und Prämienerhöhungen gut begründet.