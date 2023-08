Kommentar Rekordhohe Auswahl an Kandidierenden in der Zentralschweiz ist mehr Segen als Fluch Im Kanton Luzern kandidieren so viele Personen für den Nationalrat wie nie zuvor. Auch in Zug und Schwyz ist die Auswahl für das Volk grösser denn je. Das hat mehr Vor- als Nachteile.

Neben dem wieder kandidierenden Luzerner FDP-Nationalrat Peter Schilliger bewerben sich xxx weitere Personen um die neun Luzerner Sitze im 200-köpfigen Nationalrat. Auf dem Bild leistet Schilliger den Eid. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone (Bern, 7. 9. 2020)

Die neun Luzerner Sitze im 200-köpfigen Nationalrat sind so begehrt wie nie: 387 Personen wollen am 22. Oktober gewählt werden, 135 mehr als vor vier Jahren. Auch in Zug und Schwyz interessieren sich je rund 100 Personen für die drei beziehungsweise vier Mandate in Bundesbern. Das entspricht gegenüber 2019 ebenfalls einer deutlichen Steigerung.

Die nie dagewesene Flut an Kandidierenden für die Grosse Kammer hat nicht nur mit frei werdenden Plätzen zu tun. Schliesslich treten in Zug anders als in Luzern und Schwyz alle Bisherigen wieder an. Grund ist vor allem, dass etablierte Parteien seit 2019 ohne Unterschriften so viele Listen einreichen können, wie sie wollen. Während die einen von einer Schwemme von chancenlosen Kandidierenden reden, rühmen die anderen die grosse Auswahl von links bis rechts. Beide haben recht. Die Frage ist nur, ob die Vor- oder die Nachteile überwiegen.

Wer die Wahlen von 2019 und 2015 vergleicht, könnte folgern: Das erleichterte Einreichen von Listen hat das Interesse geschmälert, denn die Wahlbeteiligung ging im Kanton Luzern leicht auf 48,4 Prozent zurück. Nur: Möglicherweise wäre dieser Wert auch ohne Regeländerung gesunken. Und: Es gibt trotz Listenfüllern viele, die es ernst meinen. Das ist ein Vorteil für Urnengängerinnen und -gänger: Sie können aus einem breiten politschen Spektrum auswählen – und nicht bloss zwischen wenigen Personen, die sich in den Parteien durchsetzen konnten.