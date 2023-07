Kommentar Praxisbezogene Schnellkurse sind ideale Türöffner für Geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer mit Schutzstatus S müssen nicht arbeiten. Aber wenn sie wollen, brauchen sie die Unterstützung der Wirtschaft. Weil diese selber auf Fachkräfte angewiesen ist, lohnt sich ein kleiner Zusatzeffort. Alexander von Däniken Drucken Teilen

Was haben viele in der Schweiz lebende Afghanen und Ukrainerinnen gemeinsam? Sie sind vorläufig aufgenommen worden. Damit endet die Übereinstimmung. Das Asylgesuch des Afghanen wurde zwar abgelehnt, er kann aber nicht zurückgeschickt werden. In der Regel bleibt er definitiv hier. Darum soll er sich in Gesellschaft und Erwerbsleben integrieren. Die Ukrainerin hingegen hat ihren Ausweis S ohne Asylverfahren erhalten. Dafür handelt es sich von Anfang an um eine befristete Lösung.

Blick in ein temporäres Asylzentrum: Vielen Ukrainerinnen und Ukrainern reicht die reine Zuflucht nicht, sie wollen arbeiten. Bild: Eveline Beerkircher (Littau, 18. 10. 2022)

Personen mit Status S müssen hier also nicht arbeiten. Aber wenn sie das wollen, sollten sie das auch tun können. Was selbstverständlich tönt, hat seine Tücken. Streng reglementierte Berufe eignen sich nicht. Und in jedem Fall braucht es sprachliches und berufliches Grundwissen. Das haben Hotellerie und Gastronomie in der Region Luzern erkannt. Dreimonatige Schnellkurse bringen interessierte Geflüchtete und Arbeitgebende zusammen. Mit Erfolg: Über die Hälfte der Absolventen hat zumindest eine Teilzeitanstellung gefunden.

Das Modell lässt sich auch in anderen Regionen umsetzen und auf weitere geeignete Branchen wie etwa das Baugewerbe ausweiten. Natürlich weiss niemand, wann die Geflüchteten aus der Ukraine in ihre Heimat zurückkehren oder ob sie dereinst eine Niederlassungsbewilligung beantragen. Aber der Aufwand hält sich vor dem Hintergrund des akuten Fachkräftemangels in Grenzen – und dürfte sich auch bei anderen Geflüchteten auszahlen.