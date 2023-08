Kommentar Zuwanderung regulieren? Zuerst braucht es andere Lösungen Wie viele Einwohner verträgt unser Land, die Zentralschweiz, der Kanton Luzern? Die Frage rückt unter dem Begriff 10-Millionen-Schweiz immer stärker in den Fokus. Allein die Migration zu begrenzen, ist der falsche Ansatz. Alexander von Däniken Drucken Teilen

Beispiel verdichteten Bauens: Dreiklang in Sursee. Bild: Dominik Wunderli (2. 11. 2022)

Auf der Strasse staut sich der Verkehr, auf der Schiene drängen sich überfüllte Züge in zu kleine Bahnhöfe, und in den Häusern sind freie Wohnungen zu vernünftigen Preisen ein Glücksfall. Diese Probleme könnten sich weiter verschärfen. Denn die Einwohnerzahl der Schweiz dürfte gemäss Bundesamt für Statistik in rund 17 Jahren von aktuell 8,8 Millionen auf 10 Millionen steigen. Dann lebten fast 50'000 Menschen mehr im Kanton Luzern, Zug würde um knapp 30'000 wachsen und Uri hätte mehr als 40'000 Einwohner.

Eine 10-Millionen-Schweiz will die SVP mit ihrer Nachhaltigkeitsinitiative verhindern. Sie sieht Begrenzungen im Asylbereich vor und stellt die Kündigung bevölkerungstreibender internationaler Verträge in Aussicht. Ohne Regelung der Zuwanderung aus dem Ausland geht es freilich nicht. Aber bevor diese verschärft wird, müssen andere Massnahmen ergriffen werden. Migration ist zwar die Haupttreiberin des Bevölkerungswachstums, aber auf Fachkräfte aus dem Ausland ist die Schweizer Wirtschaft immer angewiesen.

Um bei der Wirtschaft zu bleiben: Es muss für die Firmen attraktiver werden, Angestellte über 65 weiter zu beschäftigen. Grosses Potenzial an zusätzlichen Arbeitskräften gibt es auch bei den Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen. Beim Verkehr wäre mehr Mut zu grossen Projekten angebracht. Und im Wohnungsbau ist die Balance zwischen Verdichten und Wohnqualität noch nicht erreicht. Vor der Haustür warten genug Herausforderungen. Gehen wir sie an!