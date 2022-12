Kommentar Sportförderung muss dem Kanton Luzern mehr wert sein 1,2 bis 3,5 Millionen Franken zusätzlich will der Luzerner Regierungsrat jährlich in die Sportförderung stecken. Das Geld ist gut investiert, befinden auch die Parteien. Punktuell muss der Kanton aber nachbessern. Alexander von Däniken Drucken Teilen

«Luzern versteht sich als Sportkanton.» Der Satz steht nicht für die Realität, sondern unter dem Titel Visionen im aktuellen Planungsbericht über die Sportförderung. Dem Regierungsrat ist klar, dass zu einem Sportkanton mehr gehört als der aktuelle Schwingerkönig. Darum schlägt die Regierung vor, zwischen 2024 und 2026 jährlich 1,2 bis 3,5 Millionen Franken zusätzlich in die Sportförderung zu stecken. Profitieren sollen Breiten- und Spitzensport, Vereins- und Individualsport.

Der Planungsbericht stiess nun in der Vernehmlassung bei den Parteien auf eine selten breite Zustimmung von links bis rechts. Einigen vorgeschlagenen Massnahmen fehlt aber die Konsequenz. So hält der Bericht zum Beispiel fest, dass die rund 1200 Non-Profit-Sportvereine im Kanton mit rund 188 Millionen Franken einen beachtlichen Wertschöpfungsbeitrag leisten. Honoriert werden soll das mit etwas höheren Beiträgen für ein Programm, das 14- bis 18-Jährige an erste Leitertätigkeiten heranführt, und mit einem Bonus für das Erlangen des IG-Sport-Labels.

Diese Massnahmen sind angesichts der Bedeutung, welche die Vereine für den Breitensport, die Integration und Inklusion haben, zu wenig. Es fehlen Lösungswege, wie der Kanton Vereine direkt unterstützen kann. Breitensport muss für die breite Bevölkerung zugänglich bleiben. Dazu braucht es neben dem hohen freiwilligen Engagement der Vereine auch das klare Bekenntnis der öffentlichen Hand.