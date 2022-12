Kommentar Trotz Baby-Entführung: Spitäler sollten nicht verriegelt werden Die Entführung eines Neugeborenen im Luzerner Kantonsspital wirft Fragen nach der Sicherheit in den Schweizer Spitälern auf. Doch auch ein Blick auf den Hintergrund der Täterin lohnt sich. Dominik Weingartner Drucken Teilen

Was sich Luzerner Kantonsspital ereignet hat, ist der Albtraum aller Eltern: Das eigene Kind wird kurz nach der Geburt entführt. Ein unvorstellbares Ereignis, dass bei den Betroffenen wohl Spuren hinterlassen wird. Es ist auch deshalb unvorstellbar, weil ein solcher Fall extrem selten ist. Dass eine Frau ein fremdes Kind entführt, kommt so gut wie nie vor. Und doch ist es in Luzern passiert. Der Ruf nach strengeren Sicherheitsmassnahmen an den Spitälern ist nun laut.

Sollen die Spitäler nun verriegelt werden? Braucht es Ausweiskontrollen? Nein. Zwar ist es richtig, dass die Spitäler angesichts dieses tragischen Falles ihre Sicherheitskonzepte überprüfen. Doch grundsätzlich ist es gut, dass Spitäler hierzulande ein Ort sind, an dem man sich willkommen fühlt. Es gibt Personen, die darauf angewiesen sind, ihre Angehörigen über Wochen täglich im Spital zu besuchen. Ständige Kontrollen wären ein zusätzlicher Stressfaktor.

Vielleicht lohnt sich aber ein Blick auf den Hintergrund der Entführerin. Sie hat offenbar eine Fehlgeburt erlitten – ein Thema, dass in unserer Gesellschaft mit erstaunlich vielen Tabus behaftet ist. Kinder bekommen soll immer etwas Schönes, Erfüllendes sein. Dass ungefähr jede sechste Schwangerschaft in einer Fehlgeburt endet, passt nicht in diese Illusion. Es ist Zeit, endlich auch offen über die Schattenseiten der Reproduktion zu sprechen.