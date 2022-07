Kommentar Weiblich, links – Chance für eine besser durchmischte Luzerner Regierung ist nun gross Er wird dann 16 Jahre im Amt gewesen sein: Regierungsrat Marcel Schwerzmann (parteilos) hat für den Sommer 2023 seinen Rücktritt angekündigt. Die fünfköpfige Männerregierung wird damit aufgebrochen – und das ist gut so. Eine Frauenwahl im nächsten Frühling ist notwendig im Kanton Luzern. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Soeben noch Regierungspräsident bis 30. Juni, ab Sommer 2023 dann «exekutivlos»: Der seit 2007 amtierende Regierungsrat und Bildungs-/Kulturdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) tritt im nächsten Frühling nicht mehr zur Wiederwahl an. Bild: PD/Kanton Luzern

Die Ankündigung erfolgt überraschend früh: 16 Jahre sind genug, der parteilose Luzerner Regierungsrat Marcel Schwerzmann sieht seine Aufgaben mit Ende der Legislatur im Sommer 2023 als erfüllt an. Das verändert die Situation für die Wahlen vom nächsten Frühling komplett. Klar ist zwar, dass die drei Amtierenden aus Mitte und FDP weitermachen wollen. Und offen ist weiterhin, ob Paul Winiker für die SVP wieder antritt. Aber mit der Rücktrittsankündigung des Bildungsdirektors ist jetzt sicher, dass die fünfköpfige Männerregierung aufbrechen wird.

Ebenso sicher ist: Die Chance für den Wiedereinzug einer linken Vertretung und/oder einer Frau nach acht Jahren ist mit einem Schlag exorbitant gestiegen. Und das ist gut so. Nicht, weil die amtierende Männerregierung insgesamt einen schlechten Job gemacht hätte. Aber es ist gesellschaftlich schlicht nicht mehr haltbar, dass in einer Exekutive die Frauen partout nicht vertreten sind. Dies aktiv zu verändern liegt nun mehr denn je in der Verantwortung aller Bürgerinnen und Bürger – und zwar unabhängig von parteipolitischen Loyalitäten.

Es ist Schwerzmann hoch anzurechnen, dass er seinen Rücktritt so früh ankündigt und das Feld für die Wahlen damit weit öffnet. Er selber kann dies gar für eine kräftigere Politik nutzen, denn das Damoklesschwert der Wiederwahl ist weg. Gut möglich also, dass sein letztes Amtsjahr sehr produktiv wird. Bilanz gezogen wird dann im Sommer 2023.