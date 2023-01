Kommentar Windräder planen: 20 Jahre sind zu lang Die Luzerner Regierung will Windparks künftig auf Stufe Kanton bewilligen. Das neue Plangenehmigungsverfahren ist zu begrüssen, da Entscheide rascher vorliegen. Reto Bieri Drucken Teilen

Eine von bislang drei Windrädern im Kanton Luzern: Die Windenergieanlage Feldmoos im Entlebuch. Bild: Patrick Hürlimann (Entlebuch, 10. Juli 2021)

Der Luzerner Regierungsrat will beim Ausbau der Windenergie vorwärtsmachen. Zum einen sollen im kantonalen Richtplan 22 geeignete Standorte verankert werden, zum anderen will die Regierung ein kantonales Plangenehmigungsverfahren einführen. Mit Letzterem würden Windparks künftig nicht mehr auf Stufe Gemeinde, sondern durch den Kanton geprüft und bewilligt. Betroffen sind Anlagen mit einer Leistung von jährlich 10 Gigawattstunden, was ungefähr einem bis zwei modernen Windrädern entspricht.

Das neue Planungsverfahren ist begrüssenswert, denn aktuell dauern Planungs- und Bewilligungsverfahren von Windrädern in der Regel rund 20 Jahre. Ob man nun solche Anlagen befürwortet oder nicht: Das ist viel zu lange. Rasche Entscheide sind für die Planungs- und Versorgungssicherheit zentral.

Neu würden die Verfahren für Nutzungsplanung und Baubewilligung zusammengeführt, Einsprachen von Betroffenen sind nach wie vor möglich. Allerdings entfällt ein Beschwerdeverfahren: Aktuell kann die Stimmbevölkerung einer Gemeinde bei der Nutzungsplanung mitentscheiden, konkret in der Ortsplanung eine Zone für Windenergie bewilligen oder ablehnen. Das entfällt mit dem neuen Verfahren.

Die Gemeinden verlieren also an Autonomie. Umso wichtiger ist es, dass der Kanton die Kommunen weiterhin anhört und berechtigte Bedenken berücksichtigt. Unbegründeter Fundamentalopposition hingegen nimmt das neue Verfahren den Wind aus den Segeln.