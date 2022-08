Konjunktur Gastrobranche und Detailhandel rechnen mit Aufwind Gemäss einer Umfrage von Statistik Luzern (Lustat) rechnen die Gastrobranche und der Detailhandel bis Ende Jahr mit einer Verbesserung der Geschäftslage. Zurückzuführen ist diese Annahme auf mehr ausländische Gäste und höhere Verkaufspreise.

Die Gastrobranche rechnet dank mehr Gästen aus dem Ausland mit einer Verbesserung der Geschäftslage. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 19. Januar 2021)

Statistik Luzern (Lustat) hat bei den Branchen Industrie, Baugewerbe, Detailhandel und Gastgewerbe nachgefragt, wie zufrieden sie mit der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Branche im 2. Quartal sind. Gemäss einer Mitteilung wurde die Geschäftslage Anfang Juli 2022 in allen vier befragten Branchen als «gut» bezeichnet. Gegenüber dem Vorquartal habe sich die Lage im Gastgewerbe deutlich verbessert, während sie im Baugewerbe und im Detailhandel unverändert blieb. Einzig in der Industrie habe sich die Einschätzung gegenüber dem Vorquartal verschlechtert – dies jedoch auf hohem Niveau, so Lustat.

Beim Gastgwerbe gaben gemäss Lustat 41 Prozent der Befragten an, ihre Geschäftslage sei «gut», für 51 Prozent war sie «befriedigend» und für 8 Prozent «schlecht». Gegenüber dem Vorquartal entspreche dies einer klaren Verbesserung und sei wohl auch darauf zurückzuführen, dass wieder vermehrt ausländische Touristen den Weg nach Luzern finden. Gleichzeitig leide die Branche aber weiterhin an Personalmangel.

Auch im Detailhandel ist die Stimmung mehrheitlich gut. Gemäss Lustat trifft dies vor allem auf grosse und mittelgrosse Betriebe mit 15 und mehr Beschäftigten zu. Für Kleinbetriebe mit weniger als 15 Beschäftigten war die Lage lediglich «befriedigend», so Lustat.

Preisanstieg führt zu unterschiedlichen Effekten

Die befragten Luzerner Detailhändler erwarten allgemein einen Anstieg der Verkaufspreise. Dies habe unterschiedliche Auswirkungen: Es wird erwartet, dass der Umsatz von Lebensmitteln und von Treibstoff bis Ende September steigen wird. Da es sich hierbei meist um Güter zur Deckung von Grundbedürfnissen handle, führten höhere Preise tendenziell zu höheren Umsätzen. Der Umsatz von Kleidung hingegen soll bis Ende des 3. Quartals sinken. Insgesamt führe das dazu, dass der Gesamtumsatz im Detailhandel gleich bleiben wird.

Bis Ende Jahr erwarten die Luzerner Detailhandelsbetriebe gemäss der Umfrage insgesamt eine Verbesserung ihrer Geschäftslage. Dies treffe speziell auf grosse und kleine Betriebe zu, bei den mittelgrossen Betrieben soll die Lage unverändert bleiben. (jh)