Luzern Populationen der Kreuzkröten wachsen dank Artenhilfsprogramm Der Kanton Luzern baut im Rahmen eines Artenhilfsprogrammes für Kreuzkröten 14 Flutmulden - mit Erfolg, wie sich nun zeigt.

Eine Kreuzkröte, an milden Abenden hört man die Männchen an den Laichgewässern rufen. Bild: PD

Im Jahr 2018 startete die Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) ein Artenhilfsprogramm, um die Population der hier lebenden Kreuzkröten zu fördern. Die Gattung der Kreuzkröten gilt als stark gefährdet. Da die Kreuzkröten in Flutmulden leben, hat der Kanton Luzern 14 künstliche Flutmulden gebaut. Die Landwirtinnen und Landwirte zeigten grosses Interesse am Projekt und stellten ihr Land zur Verfügung, was dem Projekt enorm half, teilt der Kanton mit.

Nun hat das Lawa eine positive Zwischenbilanz gezogen. Diese zeigt, dass sich unter anderem in Beromünster und Grosswangen überdurchschnittliche viele Kröten befinden. Sehr grosse Bestände gibt es auch in Schötz, Eschenbach, Zell, Ettiswil, Hochdorf und Dagmersellen.

So sehen sie aus: Ein Kreuzkröten-Pärchen mit der typischen olivfarbenen Marmorierung, den roten Warzen auf dem Rücken und der gelben Rückenlinie. Bild: PD

Flutmulde in Grosswangen Bild: PD